Palo de Mariona Caldentey a Jorge Vilda: "Tácticamente no teníamos los recursos y aún así ganamos"

Mariona Caldentey, jugadora del Barcelona campeona del mundo en Australia con la Selección Española, ha concedido una entrevista a Catalunya Radio que verá la luz el próximo domingo 22 de octubre y en la que habla sobre la actualidad del fútbol femenino. En una estracto de la misma que ha trascendido se escucha a la balear criticando a Jorge Vilda y sus planteamientos tácticos durante el Mundial.

"Es verdad que nosotras teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos, que tácticamente no teníamos los recursos que tendríamos que tener y aun así ganamos", reconoció la futbolista del Barcelona para añadir "somos un grupo de jugadoras que llevamos mucho tiempo juntas compitiendo al máximo nivel. Al final vas ganando y todo se minimiza".

Un comentario que no dejaba en buen lugar al técnico que llevó al equipo al título, un Jorge Vilda que tras su polémica salida de España ha sido firmado por Marruecos como seleccionador. Mariona Caldentey formaba parte de las 15 futbolistas que en un primer momento renunciaron a La Roja si no se daban diversos cambios, pero finalmente dio marcha atrás a su decisión y disputó la Copa del Mundo.

"No fueron semanas fáciles en Nueva Zelanda, no era una concentración normal. No era la situación ideal para ganar un Mundial. El fútbol es muy caprichoso: en la Eurocopa teníamos mejor equipo, mejores jugadoras, y nos quedamos fuera antes. Al Mundial tuvimos la suerte que se tiene que tener, contra Holanda, Suecia... los detalles", apuntó sobre el campeonato.