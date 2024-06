Países Bajos afrontará la Eurocopa sin De Jong

Ian Maatsen, jugador del Borussia Dortmund alemán la mitad de la última campaña cedido por el Chelsea, ha sido convocado por Ronald Koeman, técnico de la selección de Países Bajos, para reemplazar al barcelonista Frenkie de Jong, que no podrá disputar la Eurocopa de Alemania 2024 al no estar completamente recuperado de sus problemas de tobillo.

?? Ian Maatsen will join Oranje's training camp in Wolfsburg later today.



See you soon, Ian! ??#NothingLikeOranjepic.twitter.com/K129NaIgIz