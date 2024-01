Paco González teme por el futuro del fútbol en España: "Vamos hacia lo de la NBA"

La NBA es una competición cerrada, en la que se disputan 82 partidos en la temporada regular, antes de los playoffs, donde de verdad se decide todo en la liga. Para tratar de solucionar un gran problema que hay en la competición estadounidense como es el 'tirar' choquesal tener ese gran volumen de encuentros en los que importa menos perder alguno, se creo el "Inseason Tournament", la 'Copa' de la NBA. Aunque este formato ha funcionado bien este año, se siguen dejando partidos.

Extraña situación en los Celtics - Bucks

El encuentro seguía su curso normal, aunque con una victoria momentánea muy abultada para los de Milwaukee hizo que Mazzulla decidiese no jugar lo que restaba de partido con más jugadores titulares. Este curioso suceso provocó que en la televisión que retransmitía el partido, TNT, el mítico Ernie Johnson decidió no seguir emitidieno el encuentro y pasar a otro que se estuviese jugando en ese momento.

A pesar de tomar esa decisión, el cambio de partido para poner en emisión no era tan fácil como podría parecer en la mejor liga de baloncesto del mundo. En concreto, porque al mismo tiempo el Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers ya que los Thunder ganaban 36 al descanso, y que por tanto tendría que decantarse por el Dallas Mavericks-New York Knicks, aunque ganaban los Mavs de 26. De esta manera, se puede ver como el problema de 'tirar' los partidos en la NBA sigue presente.

Sobrecarga de partidos

El fútbol europeo y, en concreto, el español lleva varios años escuchando las quejas de jugadores y entrenadores sobre el número de partidos que se juegan y el formato del calendario de encuentros. No llega al nivel de la NBA, con un partido casi cada dos dias o incluso noche tras noche, los equipos que juegan competiciones europeas o con la Copa del Rey tienen dos choques por semana y acusan la gran carga de minutos.

Dani Carvajal contra Rodrigo Riquelmeen el Real Madrid - Atlético de la Supercopa de España.EFE

Jugadores de algunos de los equipos de élite denuncian a menudo este hecho en sus declaraciones, Carvajal fue el último en hacerlo. "Con el nuevo Mundial de Clubes no vamos a tener ningún verano sin competición. Son demasiados partidos. No son casualidad tantas lesiones, la exigencia es muy alta y es muy complicado con tantos viajes estar al cien por cien cada tres días. Si se paga menos, cobraremos menos, pero no se puede exprimir tanto al jugador", explicó.

Miedo por el futuro del fútbol en España

Con el extraño suceso en el partido entre los Boston Celtics y Milwaukee Bucks, Paco González ha analizado en Tiempo de Juego el futuro del fútbol en España con miedo. "A mí me ha dado por acordarme de jugadores como Kroos y los demás que se quejan del calendario. Yo creo que vamos hacia lo de la NBA. Veremos algo que en el deporte europeo llevamos muy mal, que se tiren partidos", comentó.

Kroos en el partido contra el Granada.EFE





Una de las dudas que tienen los aficionados del fútbol en España y a nivel europeo es la manera en la que se estructuran las competiciones y los partidos de sus respectivos equipos. "Estoy convencido de que vamos hacia ese camino que es cada vez más competiciones, cada vez más partidos porque eso provoca más televisiones y más dinero. No creo que se vaya a ir a menos partidos, con menos dinero y menos televisiones", aseguró el director de Tiempo de Juego en la retransmisión del programa.

Canal de WhatsApp de Tiempo de Juego

