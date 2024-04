Paco González cuestiona lo "moralmente aceptable" que es que el fútbol español "apoye así a Rocha"

El director de Tiempo de Juego, Paco González, comentó este miércoles, antes de ir con la intensa jornada de cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que es una de las noticias importantes del día: Pedro Rocha ya tiene garantizados noventa avales de cara a las elecciones de la Federación Española de Fútbol.

Todo apunta a que Rocha será embestido como nuevo presidente en las elecciones que se celebran el próximo 6 de mayo. Es el único precandidato que tiene el apoyo necesario para presentarse a la carrera por la presidencia.

Además, en principio, Rocha va a seguir reuniendo el apoyo de más avales en las próximas horas, por lo que se refuerza la idea de que va de cabeza al sillón de presidente en la sede de Las Rozas (Madrid).

Apoyo "masivo" del fútbol español a Rocha

Pedro Rocha, que dimitía ese mismo miércoles como Presidente de la Comisión Gestora encargada de dirigir la Federación, ha presentado ante la Comisión Electoral de la RFEF un total de 90 avales de los 138 disponibles.

Además, según ha concretado Isaac Fouto, el miércoles 10 de abril presentará de diez a doce avales más. Esto supone que Pedro Rocha cuenta con el apoyo de más del 60% de los miembros que forman la Asamblea.

Durante los últimos días, Jorge Vilda (el ex seleccionador Femenino) ha renunciado a su acta dentro de esta Asamblea. Por ese motivo, el extremeño lo tiene todo a su favor, ya que el resto de aspirantes -el comunicador de la Cadena COPE, Carlos Herrera, y la abogada Eva Parera- difícilmente podrán alcanzar el número de avales suficiente (21) para ser proclamados candidatos de forma oficial.

Paco González detalló después, en Tiempo de Juego, que Rocha cuenta "con todos los avales que le pida Tebas", presidente de LaLiga. "Javier Tebas está trabajando para la candidatura de Rocha porque se siente cómodo con él y está consiguiendo lo que quiere de la Federación".

¿Alguien ha oído hablar a Pedro Rocha?

Si algo rodea de misterio la candidatura del que será, salvo giro inesperado, nuevo presidente de la Federación, es que no sabemos ni lo que habla ni qué piensa sobre las cosas.

De hecho, Paco González comenzaba con esa reflexión sobre la noticia: "¿Qué podemos decir? Pues no sabemos qué podemos decir... No sé si Pedro Rocha es muy tonto o muy listo porque no le he oído hablar en mi vida... Una frase suelta, el otro día, antes de un partido", recordaba.

Que no sepamos cómo habla, puede convertirle en "el primer presidente de muchas federaciones que no sepamos cuál es su voz y salga elegido presidente".

Otro misterio que le da que pensar a Gonzalez es saber por qué Pedro Rocha "tiene este tan abrumador apoyo" del fútbol español.

Y que el fútbol español hable de alguien que no ha dicho lo que piensa de lo sucedido en la RFEF cuando formaba parte de la Junta Directiva que presidía el imputado Luis Rubiales, le da que pensar: "Pues como no habla, nos quedamos sin saber si se siente responsable de las cosas que se hicieron en esa Junta Directiva de la que él era Vicepresidente, y si es moralmente aceptable que el fútbol apoye de esta manera tan abrumadora a Rocha, del que, repito, no sabemos si tiene la voz atiplada o ronca".

La conclusión para el director de Tiempo de Juego sobre todo esto es que "no tenemos ni idea" de nada.