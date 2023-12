Paco González y Pepe Prieto alucinan con la situación del Sevilla: "Para un temporadón de Netflix"

El Sevilla está atravesando una situación aún más complicada que la vivida en la temporada anterior. En la 2022/2023, el club hispalense salvó las papeletas gracias a la contratación de Mendilibar en el mercado invernal y la consecución contra todo pronóstico de una nueva Europa League, la séptima del equipo de Nervión. Este título ha permitido que el Sevilla pueda jugar la máxima competición europea (eliminado en fase de grupos), pero ha sumergido a los sevillistas en un nivel presupuestario por encima de sus posibilidades y que está generando muchos problemas a la junta directiva del Sevilla.

Además, la situación deportiva del equipo no atraviesa por su mejor momento. Tras la destitución de José Luis Mendilibar por un mal arranque de temporada, la junta directiva optó por la contratación de Diego Alonso, un entrenador que no había ejercido nunca en Europa y con un nivel que todavía está por demostrar. Con la llegada del uruguayo, los números del Sevilla no han mejorado, incluso han ido a peor. Mendilibar fue destituido cuando estaban 14º en la competición doméstica y ahora el equipo marcha dos posiciones más abajo. El último tropiezo ocurrió en Son Moix frente al Mallorca. Los sevillistas perdieron un partido en el que vieron como se anuló un gol por 'mano' de En-Nesyri, pero en el que fueron superados en muchos tramos del partido por el conjunto balear.

Pepe Prieto y Paco González analizan la delicada situación extradeportiva del Sevilla

"Da para un temporadón... o varios de una serie de Netflix", dijo Paco González a Pepe Prieto cuando comenzaron a analizar la situación accionarial del Sevilla. Lo cierto es que el club hispalense vive un momento digno de 'Juego de Tronos', en el que su presidente (Pepe Castro) ha conseguido atraer a su bando al hijo del anterior mandatario, hasta el punto de tener la intención de alzarlo como nuevo presidente de la institución en contra de los deseos de su padre.

Del Nido se levanta para habalar ante su hijo y Pepe Castro

José María del Nido (padre) posee el mayor porcentaje accionarial del club y en las últimas semanas ha cargado duramente contra la situación económica que atraviesan. En la pasada junta de accionistas de principios de diciembre, el hijo de Del Nido se dirigió a su padre diciendo: "No me hagas decir aquí el asunto del dinero y los sueldos que me pedías", a lo que el expresidente respondió levantándose de su asiento y gritando "mierda" a su propio hijo.

Una de las claves sobre este gran problema la dio Pepe Prieto en Tiempo de Juego durante la retransmisión del Mallorca - Sevilla: "El club está en manos de cuatro familias, que fueron aquellas que invirtieron en el club y siempre ha habido una especie de acuerdo, de buen gobierno y de un funcionamiento más o menos definido. Ahora se ha convertido en una guerra absoluta. Es muy complicado para todos, las noticias son constantes y cada día es un problema o se genera una circunstancia peligrosa. El club está en una situación muy complicada"

¿Quién es el bueno o el menos malo de esta película?

Pepe Prieto vistiendo la elástica sevillista

Uno de los grandes debates sobre este tema está en saber quién tiene la razón o gran parte de ella y para llegar a una conclusión lo más objetiva posible, Paco González preguntó al exjugador sevillista sobre quién creía que era el menos malo de esta nueva serie, a lo que Pepe contestó: "Voy a decir algo que para mí es triste, me han decepcionado todos".

Pepe afirmó que el sevillismo está defraudado con la actitud de sus mandatarios. Dijo que muchos no comprenden esta falta de entendimiento entre accionistas y que no quieran remar en la misma dirección para poder sacar al Sevilla de esta situación tan compleja: "La mayoría de la gente se pregunta cómo no somos capaces de llegar a acuerdos para que este maravilloso club se gestione desde la serenidad y la tranquilidad".

