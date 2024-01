Paco González le cuenta a Pepe Domingo la curiosa función que tienen algunos coches en su honor

Paco González saluda a Pepe Domingo Castaño al principio de cada programa de Tiempo de Juego. Esta semana le ha contado que ya se ha hecho público el día y hora de la inauguración de la rotonda en su honor, una de las curiosas novedades que llevan los coches Cupra que le incumbe y una de las principales noticias que se han conocido los últimos días sobre el descontento de los jugadores que marcharon el pasado verano en Arabia Saudí.

La cara B del fútbol en Arabia

Una entrevista a Laporte realizada por el diario AS desvela la realidad del fútbol en el país asiático. Como ya se vio con la salida prematura de Henderson, que ha vuelto al fútbol europeo en el Ajax y apenas ha durado seis meses en el Al-Ettifaq. Ahora el internacional español que se encuentra en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se ha mostrado descontento con el funcionamiento del deporte. "No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho hay muchos jugadores que están descontentos", comentó el defensa.

Laporte en partido con el Al-Nassr.Twitter: @Laporte





El central de 29 años habló sobre como lo vive el vestuario. "Nos cuidan, pero no lo suficiente para mi gusto. Es decir, en Europa te pagan un buen sueldo, pero te cuidan bastante más. De momento, no me he planteado salir, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así", explicó.

Regresos desde la Liga Saudita

El primero en recoger cable de su decisión de volver a Europa ha sido Henderson, que del Liverpool se fue al Al-Ettifaq el pasado verano y ahora se encuentra en la liga holandesa. Paco González ha comentado en Tiempo de Juego que el siguiente será Juanmi, el exjugador del Betis ahora está en el Al-Riyadh. Según ha informado Rubén López, el delantero volvería a LaLiga para jugar cedido hasta final de temporada en el Cádiz, como refuerzo invernal del conjunto gaditano.

Presentación de Henderson con el Ajax.EFE





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El último equipo en España fue el Betis, en el que estuvo cuatro temporadas, marcó 29 goles y repartió 6 asistencias. Además, el canterano del Málaga estuvo en el primer equipo del conjunto blanquiazul seis campañas. Fuera de los equipos andaluces, el atacante de 30 años pasó un año en el Racing de Santander y tres en la Real Sociedad, antes de llegar al equipo verdiblanco. De recalar en el Cádiz, este sería el quinto equipo español en el que jugaría.

Rotonda en honor a Pepe Domingo Castaño

Paco González ha anunciado en Tiempo de Juego que la inauguración de la rotonda en honor a Pepe Domingo Castaño en Aravaca, Madrid, tendrá lugar el próximo viernes 9 de febrero a las 12:00 horas, con la presencia del alcalde de la ciudad. También, le ha contado que esta semana ha sido el cumpleaños de Antonio Ruiz y va a ser el de Montero el martes que viene.





Un amigo del director del programa le comentó que "en los coches Cupra de Seat, para dirigirte al vehículo y darle órdenes tienes que decirle hola, hola. Yo creía que me estaba vacilando, pero no. Así que, seguro que en Seat o en Cupra había un seguidor tuyo, como en todos lados", comentó en el programa.

Canal de Whatsapp de Tiempo de juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.