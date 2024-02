Paco González no da crédito con el cambio de Brahim en el derbi: "Galones"

El Real Madrid con el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu en el último derbi de la capital (1-0). El encuentro tuvo revuelo desde antes de que sonase el silbato inicial porque a escasos minutos del comienzo saltaron las alarmas con Vinicius. El brasileño se salió del calentamiento, Joselu se preparaba como su sustituto, pero finalmente Brahim fue el elegido por Carlo Ancelotti para el ataque blanco.

Molestias de Vinicius

El extremo era uno de los jugadores clave para el Real Madrid de cara a hacerse con los tres puntos en el derbi, después de perder el anterior en la Copa del Rey. El conjunto blanco metió a Vinicius en el once contra los colchoneros, pero unos pocos minutos antes de que diese cominenzo el derbi, el brasileño abandonó el terreno de juego y saltaron las alarmas. Joselu comenzó a calentar y se presuponía que sería su sustituto. Sin embargo, Carlo Ancelotti decidió elegir a Brahim Díaz como el delantero titular, junto a Rodrygo.

Vinicius en el calentamiento contra el Getafe.EFE





Según informó Miguel Ángel Díaz al comienzo del partido en Tiempo de Juego, Vinicius sufrio unas molestias en las cervicalesdurante el entrenamiento previo al partido y por eso salió del once unos minutos antes del pitido inicial. El brasileño estaba volviendo a coger el tono físico después de su última lesión y al conocer los dolores del jugador, se decidió prevenir y dejarle en el banquillo. No obstante, el delantero llegó incluso a calentar en la banda, pero no disputó ningún minuto.

Empate 'in extremis'

El Real Madrid se plantó sobre el terreno de juego con una alineación poco habitual, sobre todo, en lo que respecta a la defensa. El Atlético de Madrid salió con un once un poco más reconocible, aunque con Samu Lino y Barrios en el banquillo en el inicio. Esto dio lugar a un partido muy disputado durante los 90 minutos, en el que los merengues parecían que se lo iban a llevar por la mínima con el tanto de Brahim, pero los colchoneros colocaron las tablas en el marcador 'in extremis'.

?? ¡FINAL! Empató el Atleti en el último minuto

???? Real Madrid 1 - 1 Atleti

?? Brahim 20'

?? Llorente 94'



?? Jornada 23 LaLiga#RealMadridAtletipic.twitter.com/aZvotfrKNe — Tiempo de Juego (@tjcope) February 4, 2024

Marcos Llorente no estaba llevando a cabo su mejor actuación individual en el derbi, pero fue el que marcó el tanto decisivo para terminar con reparto de puntos entre los dos equipos de la capital en el Santiago Bernabéu. Una jugada con varios errores defensivos en la marca de los centrales del conjunto blanco. Memphis recibe solo al borde del área, levanta el balón al cielo y le llega al exjugador del Real Madrid, que la mandó al fondo de las mallas de Luninn el minuto 93.

Cambio críticado de Brahim

El delantero malagueño entró en el once del Real Madrid de última hora por la ausencia de Vinicius y acabó siendo elegido el 'MVP' del derbi. Sin embargo, Carlo Ancelotti decidió cambiarlo cuando estaba siendo el mejor de los merengues cuando iban por delante en el marcador, algo a lo que no dieron crédito ni Manolo Lama ni Paco González en Tiempo de Juego. "No entiendo que quite al mejor, quita a Rodrygo", comentó el director del programa.

Brahim en el derbi.EFE





"Ancelotti siempre, siempre prima los galones. Entre Rodrygo y Brahim tiene más galones Rodrygo. Si hubiera estado Vinicius y Rodrygo, se habría ido Rodrygo", explicó el narrador. A lo que Paco González, indignado por la costumbre en las decisiones de este tipo del entrenador del Real Madrid, respondió "no me parece justo".

