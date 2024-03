Paco González, a la contra por la decisión de Brahim: "Tampoco nos volvamos locos, no es titular..."

La decisión que ha tomado Brahim Díaz de renunciar a la Selección Española para aceptar la propuesta de jugar con la Selección de Marruecos fue el tema más candente de El Tertulión de los Domingos, no solo por parte de los comentaristas invitados a debatir en Tiempo de Juego, sino por parte de los oyentes del programa, que dejaron el canal de 'whatsapp' al rojo vivo con multitud de opiniones y puntos de vista.

Fue Arancha Rodríguez quien confirmó en Tiempo de Juego la noticia que adelantó Marca: el futbolista se siente decepcionado con la Federación Española, de quien esperaba un comportamiento diferente. Nadie se ha dirigido ni a él ni a su entorno, por lo que ha decidido finalmente aceptar la propuesta de Marruecos, el país de su padre.

Cabe recordar que Brahim ha llegado a debutar con la Selección absoluta en un partido amistoso, y que ha vestido la elástica de España en sus categorías sub 21, sub 19 y sub 17.





Contra la indignación general que ha provocado el delantero con su decisión, está la opinión de Paco González, que ya le avisó a Juanma Castaño: "Yo es que lo veo de forma diferente", avisó.

Paco González, sobre Brahim Díaz: "No veo ningún drama"

El director de Tiempo de Juego, Paco González, prefirió quitar paños calientes y relativizar las consecuencias que podría tener que Brahím haya renunciar a la Selección Española: "No veo ningún drama que diga que no quiere jugar con España".

En muy pocos días, el seleccionador Luis de la Fuente dará una nueva lista de convocados, que podría haber sido un punto de inflexión, pero nada cambia para Paco González: "Es decisión del jugador. Podría haber esperado cinco días y saber si estaba convocado o no con España y entonces elegir. Se ha dejado querer por quien más le quería, que ha sido Marruecos, pues muy bien, enhorabuena".

¿Siente González decepción con el jugador? Paco González es de los que, durante las retransmisiones de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego ha defendido que Brahim Díaz "es un jugador que no tiene techo y puede crecer mucho". Quizás, por sus características y por la progresión que cabe esperar, "pues sí, es una decepción" su negativa con España, "pero no es para pegarse un tiro".

"¿Que quiere jugar con Marruecos? ¡Pues que juegue con Marruecos!", reflexionó. "No me parece que un jugador que ni siquiera es titular en el Real Madrid nos volvamos locos porque no juegue con España".

ESCUCHA LA REFLEXIÓN DE PACO GONZÁLEZ SOBRE LA POSICIÓN DE BRAHIM DÍAZ

Audio





Ante quienes trataron de rebatir la opinión de Paco González enfocando la situación desde otros puntos de vista, el director de Tiempo de Juego redujo el problema a una simple pregunta: "¿Quieres que a tu país la defiendan jugadores que quieren defenderla?"

De la Fuente, hace un mes, sobre Brahim

El actual seleccionador, Luis de la Fuente, se refirió a la situación del futbolista. El técnico de la Selección Española dijo que Brahim "nunca ha estado apartado para ir a la Selección Española. Es un jugador importante, es un buen jugador y al que conozco muy bien. Lo que deseo es que tanto él como otros futbolistas sigan subiendo y elevando ese nivel, que va a ser muy bueno para ellos, para sus clubes y para la Selección Española".

Brahim debutó con la Selección absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente en el partido amistoso frente a Lituania, el 8 de junio de 2021.

El partido terminó con 4-0 a favor del combinado español y Brahim marcó el 2-0, en un partido en el que los jugadores convocados por la absoluta no pudieron jugar por el positivo por covid de Sergio Busquets, y muchos de los futbolistas habituales de la sub-21 tuvieron que cumplir el trámite.