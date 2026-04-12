Paco González alucina con el remate de Jan Virgili al marcarle al Rayo: "No he visto nunca un remate así en fútbol profesional"
El director de 'Tiempo de Juego' se queda atónito ante el insólito gol del canterano del Mallorca que remató con los dos pies para sentenciar al Rayo Vallecano
El RCD Mallorca ha sentenciado su partido contra el Rayo Vallecano con un sorprendente tercer gol que ha dejado atónitos a los comentaristas de 'Tiempo de Juego'. La jugada se ha iniciado con un centro de Pablo Torre al segundo palo que Jan Virgili, recién salido desde el banquillo, ha rematado para poner el 3-0 en el marcador.
Un remate insólito
La reacción en el estudio no se ha hecho esperar, con un Paco González completamente alucinado por la extraña técnica del canterano. "Ha ha levantado los 2 pies y le ha pegado plano", describía el director de 'Tiempo de Juego' mientras analizaba la repetición de una acción que ha calificado como única: "No he visto nunca un remate en fútbol profesional así".
Los colaboradores del programa han coincidido con el análisis, confirmando no haber "visto nunca tampoco" algo parecido en el fútbol profesional. La explicación que han encontrado al remate es la duda del propio jugador, que no tenía claro con qué pierna golpear: "Yo creo que ha dudado, entre una pierna y alta, ha dicho, pues le pego con las 2".
Sin duda, ha sido una "bonita forma de estrenarse en primera división" para Jan Virgili, cuyo gol ha provocado la imagen de un Íñigo Pérez, técnico del Rayo, "totalmente hundido" y agachado en su área técnica.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.