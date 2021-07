Pablo Carreño, en Tiempo de Juego: "Sé que no he ganado el torneo pero me siento ganador"

Victoria frente a Novak Djokovic

"Sabía que era muy difícil. Tras perder la semifinal se me vino todo un poco abajo y más cuando Djokovic había caído. Era jugarme la medalla de bronce contra el número uno del mundo".

"Ha habido muy poco tiempo para preparar los partidos. Entré en semifinales con mucho optimismo pero después de perder y ver que juegas contra Djokovic, sentí lo contrario".

"Cuando me desperté por la mañana antes de jugar contra Djokovic era como si estuviera nuevo. Venia de estar destrozado del día anterior y todas las energías estaban renovadas, salí a la pista a ganar la medalla".

@pablocarreno91, ganador de la medalla de bronce en los #JuegosOlimpicos de #Tokio2020



Emocionado al escuchar la narración de @tjcope



"Al perder la semifinal, y ver que me jugaba la medalla de bronce contra Djokovic, se me vino todo un poco abajo" — Tiempo de Juego (@tjcope) July 31, 2021

Un bronce que sabe a oro

"No he ganado el torneo, no he ganado el oro pero me siento ganador, no soy consciente de lo que he hecho. Para mí venir a los juegos olímpicos era ya un sueño, un objetivo marcado desde Rio que no puede venir. Llevarme una medalla es algo que había soñado pero no me lo podía ni imaginar".

"No soy de llorar pero cuando me pongo me cuesta parar. Ayer en el partido cuando me fui al banco estaba muy emocionado pensando en todo el esfuerzo de mi familia, de mi novia y mío. Cuando recoja la medalla será una sensación que no olvidaré jamás".

@pablocarreno91, bronce en los #JuegosOlimpicos de #Tokio2020



"Sé que no he ganado el torneo, pero ahora mismo me siento ganador"



"Venir a los #JuegosOlimpicos ya era un sueño y llevarme una medalla era algo que no me podía imaginar" — Tiempo de Juego (@tjcope) July 31, 2021

Rosa Domínguez, su primera entrenadora

"Rosa Domínguez fue una de las entrenadoras de mi club de toda la vida, me ha ayudado a crecer en este camino. Siempre es bonito que la gente con la que empiezas se alegre de tus éxitos".

Rosa Domínguez ha felicitado a Carreño y ha expresado: "Yo nunca pensé que un jugador al que yo enseñe fuese a colgarse una medalla de los Juegos Olímpicos".

@pablocarreno91, bronce en los #JuegosOlimpicos de #Tokio2020



Rosa Domínguez, una de sus primeras entrenadoras en su club de Gijón, le felicita en @tjcope



"Siempre es bonito ver que la gente con la que empezaste se alegra de tus éxitos" — Tiempo de Juego (@tjcope) July 31, 2021

Actitud de Novak Djokovic

"El árbitro se ha equivocado porque lanzar una raqueta a la grada es una amonestación clara. Es difícil ver como a veces las reglas no se cumplen del todo".

"Me llevo muy bien con Djokovic, me ha felicitado y me ha dicho que había hecho un gran partido".

@pablocarreno91, bronce en los #JuegosOlimpicos de #Tokio2020



"Lanzar la raqueta a la grada es una amonestación clara, pero yo he mantenido la calma"



"Tengo buena relación con Djokovic. Me ha felicitado y me ha dicho que me lo merecía" — Tiempo de Juego (@tjcope) July 31, 2021

Futuro

"Ahora necesito tener esa medalla conmigo, volver a España y celebrarlo con mi familia. Es una pena estar aquí solo con la medalla, quiero volver a casa y celebrarlo con todo el mundo".