Ortiz Arias explica la segunda amonestación de Mascarell: "Pisar a un adversario"

Polémica expulsión al jugador del Mallorca Omar Mascarell durante el encuentro del equipo balear de este sábado en el Benito Villamarín ante el Betis, que acabó con victoria local por 2-0

Decisión arbitral del colegiado Ortiz Arias que provocó el enfado del Mallorca y se manifestó de la siguiente manera a través de las redes sociales:

"NO es segunda amarilla de Mascarell. NO es expulsión. Indefensos y con uno menos por este error", escriben en la red social 'X' antigua 'Twitter' y acompañan ese post con la foto de la jugada.

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, también señaló que esa expulsión era injusta. Mascarell vio en esa acción la segunda amarilla tras la primera que vio 20 minutos antes.

El colegiado Ortis Arias explica su decisión en el acta y argumento así la segunda amarilla al jugador balear: "Pisar a un adversario en la disputa de un balón de manera temeraria".

Acta del partido Betis-MallorcaRFEF









Aguirre: "La expulsión nos sorprendió y se puso muy cuesta arriba"

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, dijo que la expulsión de Omar Mascarell al filo del descanso del choque ante el Betis (2-0) les "sorprendió y el partido se puso muy cuesta arriba".

"El gol nos lastima pronto, pero seguimos compitiendo", señaló Aguirre, quien sobre si pidió explicaciones al colegiado, señaló que los respeta y que no pide explicaciones: "ellos no me las piden a mí", aseveró.

Comentó que ya "no hay solución, está la roja y ya está" y apuntó que no sabe "qué habría pasado con once" y que "igual ganan tres o cuatro a cero".

"No me puedo ir tan molesto, vi cosas a mi equipo. Dimos la cara, se complica la clasificación. Pero hicimos un gran esfuerzo y perdimos ante un buen equipo", afirmó.