La opinión de Mateu Lahoz sobre los vídeos de Real Madrid TV: "Espero y deseo que no"

Los vídeos de Real Madrid TV se han vuelto muy famosos en los últimos tiempos. Es habitual que la cadena de televisión propiedad del equipo blanco emita una serie de reportajes en las previas de los partidos en los que se muestran los errores que los colegiados han tenido contra la entidad. Muy pocos árbitros se han librado y el medio de comunicación ha estado en el punto de mira por ello.

El colegiado riojano Soto Grado ha sido el encargado de dirigir este sábado el encuentro de la 22ª jornada entre Las Palmas y el Real Madrid en el estadio de Gran Canaria. Y por desgracia no se ha librado del famoso vídeo en la previa del encuentro como tampoco lo hizo Hernández Hernández antes del polémico Real Madrid-Almería del pasado domingo.

A Soto Grado se le acusa de haber sido decisivo en la pérdida de la última Liga en la que el Barcelona se coronó campeón a cuatro jornadas del final: "Es difícil encontrar un partido en el que Soto Grado, como árbitro principal, no haya perjudicado al Real Madrid. El Real Madrid solo ha ganado dos de los últimos cuatro encuentros en los que Soto Grado ha sido el árbitro principal".

A continuación pasan a enumerar una lista de fallos como una supuesta tarjeta roja que Fali debió haber recibido, un penalti que no sancionó por una falta de Lucas Torró a Vinicius y añade que en ese mismo Real Madrid-Osasuna en "actitud chulesca" les dijo a los jugadores blancos "han tenido 90 minutos, así que no se quejen, solo añado un minuto". Concluye el vídeo con una contundente afirmación: "Soto Grado es un árbitro con un historial prolongado de errores que siempre van en la misma dirección, curiosamente, en contra del Real Madrid".

El partido llegaba después de la polémica con Hernández Hernández en el Real Madrid-Almería cuando corrigió desde el VAR hasta en tres ocasiones a Hernández Maeso, todas ellas en beneficio del conjunto blanco que consiguió empatar un partido que iba perdiendo por 0-2 al descanso.

La primera un penalti por mano de Kaiky en el que pudo haber una falta de Rüdiger en el salto sobre un futbolista del Almería. A continuación anulaba un gol de Arribas que hubiera supuesto el 1-3 por una falta sobre Bellingham al inicio de la jugada. La última polémica estuvo en el 2-2 obra de Vinicius en el que se dio validez al gol del brasileño que remató con el hombro, según el árbitro, y no con la mano como se quejaban los andaluces.

La opinión de Mateu Lahoz

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha querido conocer la opinión de Mateu Lahoz, exárbitro internacional, sobre los vídeos de Real Madrid y si cree que estos pueden influir en las decisiones de los colegiados en los partidos que dirigen al conjunto blanco: "Está arbitrando dejando jugar mucho y le gusta el fútbol", apuntó sobre Soto Grado.

Mateu Lahoz aseguró que no sabía si Real Madrid TV le había hecho a él algún reportaje en el pasado, pero que creía que era algo que se había vuelto viral esta temporada. "Espero y deseo que no les afecten, entiendo que es imposible y si les afectan que busquen herramientas para que no les afecten", declaró con contundencia Mateu Lahoz al respecto.

