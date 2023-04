La opinión de Manolo Lama sobre las excusas de Xavi: "Son de infantil..."

El Barcelona ha empatado este domingo sin goles en Getafe (0-0) sumando su tercer encuentro consecutivo sin ver puerta. Los azulgranas se han dejado otros dos puntos en su pelea por LaLiga y no han dejado una buena imagen en el Coliseum Alfonso Pérez. Sin embargo, el traspiés culé ha quedado opacado por las palabras de Xavi Hernández tras el encuentro en las que culpaba 'en parte' a la altura del césped y al calor a la hora del partido de las tablas cosechadas por su equipo.

Esta cuestión dio para una amplia discusión este domingo en El Tertulión de Tiempo de Juego, donde los comentaristas dieron su opinión sobre un asunto candente y con división de pareceres.

Hay que recalcar que el estado del césped del estadio del Getafe estaba dentro de la legalidad. Y es que la altura de la hierba era de 29 milímetros, al borde de lo permitido por el reglamento que delimita una longitud de entre 20 y 30 milímetros.

Según ha desvelado el propio Xavi Hernández, su equipo había estado trabajando en los últimos días en un campo sin regar para que las condiciones fueran similares a las que se han encontrado en Getafe ya que presuponían que el equipo madrileño también iba a presentar una superficie muy seca en la que el balón no iba a rodar muy rápido.

El riego de un terreno de juego depende del equipo local. El Getafe podía decidir cuántas veces iba a echar agua al césped: ninguna, 1, 2 o 3 veces. Este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez se ha regado la hierba en dos ocasiones, según ha confirmado Isaac Fouto.

"Nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol. Sin ánimo de que suene otra vez a excusa, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a hacerlo de noche, es una evidencia. Nos viene otro partido a las 16:15 el domingo que viene y ayer ya entrenamos las circunstancias del campo seco para acostumbrarnos, pero cuesta", ha asegurado el entrenador azulgrana en rueda de prensa. "Nivea, after sun", ha contestado Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe al ser preguntado por las quejas de Xavi por el sol.

Juanma Castaño intenta explicar a Xavi

El presentador de El Partidazo de COPE ha comentado el asunto y ha querido dejar claro que Xavi "no ha dicho ninguna gilipollez, ha dicho una verdad". Juanma Castaño lo ha argumentado añadiendo que "al juego del Barcelona le viene mejor" otras condiciones. Además, cree que se ha equivocado poniendo sobre la mesa esas excusas, aunque hubiera jugadas en las que se veía que el balón no rodaba igual de rápido que de costumbre.

Las palabras de Manolo Lama

"Ningún entrenador dice 'nos han puesto el partido a las 21:00 horas, nosotros entrenamos por la mañana a las 10:30'; es que los focos del Camp Nou; es que el Camp Nou tiene unas medidas gigantes y nuestro campo es más pequeño... esto son excusas de mal perdedor, y eso que no ha perdido, esto son excusas de infantil, de verdad que un campeón del mundo...", aseguró el narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego.

"En este país tú puedes decir lo que te de la gana y igual que lo dice Xavi lo digo yo. Un equipo como el Barça si empata en Getafe no puede salir con tres excusas tan gilipollezcas como estas. ¿Le afectó al Getafe cuando jugó en el Camp Nou que el campo estuviera rápido, el césped corto, se jugará a las 21:00 y no hubiera sol? Ya lo que me faltaba es que queráis justificar a Xavi por la gilipollez que ha dicho".