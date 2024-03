La opinión de Emilio Pérez de Rozas por las denuncias del Real Madrid: "Es todo una estrategia..."

El Real Madrid denunció el lunes pasado a Juan Martínez Munuera, árbitro principal del partido entre el conjunto blanco y Osasuna en El Sadar. El equipo de la capital sostuvo que el colegiado redactó el acta de "manera negligente", por no recoger los insultos en los cánticos contra Vinicius de "Vinicius muérete". Emilio Pérez de Rozas aseguró en Tiempo de Juego que todas las quejas del club merengue son parte de una "estrategia de Florentino Pérez".

Opinión de Carvajal

Los cánticos y pitidos contra Vinicius se han convertido en algo habitual en cada jornada del Real Madrid. Dani Carvajal dio su opinión al respecto en El Partidazo de COPE. "Es una jugada a balón parado y le dije al árbitro que lo escuchase porque era gravísimo. El Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena es que haya gente que ensucie el fútbol y no deberían de volver a pisar un estadio de fútbol. No sé cuál es protocolo para frenar esa situación, pero no debería ocurrir y pongamos todos los medios posibles para que no ocurra", explicó el futbolista.

Dani Carvajal, en El Partidazo de COPE





"Se puede llegar entender que le quieran buscar las cosquillas a Vini, pero están los árbitros para que no ocurra. Los rivales intentan sacarle de quicio, la gente en la grada, es un chico joven. Lleva partidos intentando cambiar, y ojalá el partido contra Brasil sirva de ejemplo", analizó las polémicas de Vinicius dentro del campo en los partidos.

Informe de la Federación del Osasuna - Real Madrid

El conjunto blanco publicó un comunicado oficial el pasado lunes en el que denunciaron que el "colegiado omitió, de forma voluntaria y deliberada, los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia nuestro jugador Vinicius Junior, pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores en el mismo momento en el que estos se estaban produciendo".

Partido Osasuna - Real Madrid en El Sadar.CORDON PRESS





Isaac Fouto informó en El Partidazo de COPE acerca de que los insultos de "Vinicius, muérete" estuvieron recogidos en dos actas, en los informes del Delegado Federativo como en el del director de partido de LaLiga. "Francisco Arias López fue el encargado de recoger todos esos insultos. El árbitro del partido solo recoge los insultos, que son los que provocarían que el partido se detuviera. Sin son insultos de otra índole, los recoge el ex árbitro que hace de delegado federativo. Se recogen los insultos a Vinicius y a los árbitros", aseguró el periodista.

"Estrategia de Florentino Pérez"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El CTA salió en defensa del árbitro Martínez Munuera a través de un comunicado en el que calificaron de"injustas" las acusaciones del Real Madrid en relación a lo ocurrido en el partido contra Osasuna. La institución añadió que después de revisar los audios del encuentro, no se escuchó ninguna indicación ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid sobre los gritos o cánticos por parte del públicocontra Viniciusni al finalizar el encuentro el delegado puso en conocimiento del colegiado incidente alguno al respecto.

Florentino Pérez.CORDON PRESS





Emilio Pérez de Rozas afirmó creer en Tiempo de Juego que las denuncias del Real Madrid"de ninguna manera que esto sea una tácina para contentar a Vinicius". El periodista aseguró que la decisiones que está tomando el Real Madrid forman parte de una "estregia de Florentino Pérez, no hay consejero ni asesor ni nada".

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.