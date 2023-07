Las fechas de la nueva Champions: 36 equipos, formato a lo 'Grand Slam' y partidos los jueves

Se vienen cambios muy importantes en la Champions League. La UEFA ha dado a conocer, con más detalle, las fechas del nuevo formato de la competición, uno nunca visto en el fútbol europeo hasta ahora. En concreto, tal y como relata Mundo Deportivo, la máxima competición de clubes de Europa pasará a tener un estilo 'Grand Slam' en la fase de grupos.

En concreto, esta fase de grupos, a partir de la 2024-25, pasará a tener 8 partidos, e irá desde septiembre a enero. Serán cuatro grupos de nueve equipos, en la que los grandes equipos no se podrán medir hasta las eliminatorias. Avanzarán 24 clubes, de los cuales, los dos mejores clasificados no se podrán medir hasta la final.

