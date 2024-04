El nuevo 'espectáculo' de Medvedev: "¿Los illuminati?"

El ruso Daniil Medvedev se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid tras superar al estadounidense Sebastian Korda, por 5-7, 7-6 (4) y 6-3, y a los 'illuminati', tras quejarse porque, aunque empezaban a caer gotas de lluvia sobre la cancha, no se cerraba el techo de la pista. El juez árbitro le dijo que la decisión no dependía de él.

Daniil Medvedev hilarious interaction with the umpire in Madrid.



Daniil wanted the roof to be closed because it was raining.



The umpire: “I don’t make the decision. They do.”



Daniil: “Who are ‘they?’ The Illuminati?” ??



pic.twitter.com/crDcTr3CiG