Nueva sanción de puntos por irregularidades financieras en un equipo de la Premier

Una comisión independiente ha determinado una sanción de cuatro puntos al Nottingham Forest por irregularidades financieras en sus cuentas.

?? Nottingham Forest given four-point deduction by independent panel for breach of Premier League profitability & sustainability rules. #NFFC drop to 18th in table + have 14 days to notify whether intend to appeal. May 24 backstop for cases @TheAthleticFChttps://t.co/zUdieMBPHM