Nueva regla en la NFL para el 'kickoff' con un objetivo: reducir las conmociones cerebrales

La NFL aprobó este martes modificaciones en el 'kickoff' (patada inicial) de los partidos con los objetivos de disminuir la tasa de conmociones cerebrales e incrementar el número de retornos de patada.



Con la nueva regla el pateador continuará despejando desde la yarda 35, pero sus otros 10 compañeros se alinearán en la yarda 40 del rival.



En el equipo que recibe, al menos nueve jugadores se alinearán en una 'zona de preparación' entre sus yardas 35 y 30, a sólo cinco o 10 yardas de los rivales; los otros dos jugadores del equipo que recibirá el balón estarán entre la yarda 20 y la línea que da inicio a la zona de anotación.



Nadie más que el pateador y el regresador pueden moverse hasta que el balón toque el suelo o uno de los dos regresadores lo atrape, restricción que reducirá la velocidad de choque entre el resto de los jugadores.

Anteriormente los jugadores defensivos se alineaban en la yarda 35 y emprendían su camino a detener al oponente en cuanto el pateador despejaba desde esa misma yarda.

The hybrid kickoff rule change proposal has been approved by @NFL clubs for the 2024 season. ?? pic.twitter.com/DggRekG3mo