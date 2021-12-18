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Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

    Villancico Deportes COPE

    Villancico de la Redacción de Deportes COPE 2021

    Ya está aquí la Navidad y como cada año la redacción de Deportes COPE da la bienvenida a las fiestas con el tradicional villancico.

    Vídeo

    Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:50

    VILLANCICO NAVIDAD 2021 DEPORTES COPE

    (ESTRIBILLO 1)

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

    DESPUÉS DE UN AÑO DISTANCIADOS

    HOY POR FIN NOS SENTIMOS UNIDOS

    QUÉ GANITAS TENGO

    DE ECHAR LA MASCARILLA AL OLVIDO

    • Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

    ESTAS NAVIDADES

    NO PIDO MÁS QUE ESTAR CON MIS AMIGOS

    MI FAMILIA, LOS OYENTES

    ¡Y EL GRAN MALDINI TAMBIÉN HA VENIDO! (“BACALÁ”)

    Y AUNQUE PUEDE ESTALLAR UN VOLCÁN

    O FÍLOMENA TE HAGA TEMBLAR...

    (ESTRIBILLO 2)

    YA ESTÁ AQUÍ LA COPE

    Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD

    COMO CADA AÑO TE REGALAMOS NUESTRA AMISTAD

    YA ESTÁ AQUÍ LA COPE

    Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD

    COMO CADA AÑO TE DESEAMOS FELICIDAD

    (ESTRIBILLO 1)

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

    ACUERDENSÉ SI LES PREGUNTAN

    PARTIDAZO Y TIEMPO DE JUEGO

    PORQUE TÚ, PORQUE TÉ

    QUE NO HAGAN LÍOS SOMOS LOS PRIMEROS

    CONVIVIR TANTO CON LAMA

    UN AÑO ENTERO ES UN NUMERITO

    EL GORDO DE LA LOTERÍA

    TE LO ADELANTARÁ MIGUELITO

    Y SI MBAPPE SE HACE DE ROGAR

    O VINI LAS DEJA DE ENCHUFAR...

    YA ESTÁ AQUÍ LA COPE

    Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD

    COMO CADA AÑO TE REGALAMOS NUESTRA AMISTAD

    Y SI EN EL BARÇA MESSI SE VA,

    Y A XAVI AHORA LE CUESTA ARRANCAR...

    YA ESTÁ AQUÍ LA COPE

    Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD

    COMO CADA AÑO TE DESEAMOS FELICIDAD

    (ESTRIBILLO 1)

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

    JUANMA ES UN PARTIDAZO

    LO SABE EL MUNDO ENTERO...

    “TE HAGO LA RADIO

    O TE HAGO UNAS LENTEJAS CON CARABINERO”

    PAQUITO CON UN ONDAS,

    “YO AUN NO ME LO CREO... (ASHUPÁ)”

    ES UN ORGULLO

    QUE QUIEN LO RECOJA SEA EL GRAN OLIVEROS

    Y EN TWITCH AHORA TENEMOS CANAL,

    CON TANTO FÚTBOL LO VA A PETAR...

    YA ESTÁ COMO SIEMPRE

    JODIENDO TEBAS LA NAVIDAD

    JUNTO A LA LEYENDA TE DESEAMOS AMOR Y PAZ

    YA ESTÁ AQUÍ LA COPE

    Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD

    QUE ESTE NUEVO AÑO OS TRAIGA A TODOS FELICIDAD

    (ESTRIBILLO 1)

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

    NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,

    NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.

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