Villancico de la Redacción de Deportes COPE 2021

VILLANCICO NAVIDAD 2021 DEPORTES COPE
(ESTRIBILLO 1)
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.
DESPUÉS DE UN AÑO DISTANCIADOS
HOY POR FIN NOS SENTIMOS UNIDOS
QUÉ GANITAS TENGO
DE ECHAR LA MASCARILLA AL OLVIDO
- Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
ESTAS NAVIDADES
NO PIDO MÁS QUE ESTAR CON MIS AMIGOS
MI FAMILIA, LOS OYENTES
¡Y EL GRAN MALDINI TAMBIÉN HA VENIDO! (“BACALÁ”)
Y AUNQUE PUEDE ESTALLAR UN VOLCÁN
O FÍLOMENA TE HAGA TEMBLAR...
(ESTRIBILLO 2)
YA ESTÁ AQUÍ LA COPE
Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD
COMO CADA AÑO TE REGALAMOS NUESTRA AMISTAD
YA ESTÁ AQUÍ LA COPE
Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD
COMO CADA AÑO TE DESEAMOS FELICIDAD
(ESTRIBILLO 1)
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.
ACUERDENSÉ SI LES PREGUNTAN
PARTIDAZO Y TIEMPO DE JUEGO
PORQUE TÚ, PORQUE TÉ
QUE NO HAGAN LÍOS SOMOS LOS PRIMEROS
CONVIVIR TANTO CON LAMA
UN AÑO ENTERO ES UN NUMERITO
EL GORDO DE LA LOTERÍA
TE LO ADELANTARÁ MIGUELITO
Y SI MBAPPE SE HACE DE ROGAR
O VINI LAS DEJA DE ENCHUFAR...
YA ESTÁ AQUÍ LA COPE
Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD
COMO CADA AÑO TE REGALAMOS NUESTRA AMISTAD
Y SI EN EL BARÇA MESSI SE VA,
Y A XAVI AHORA LE CUESTA ARRANCAR...
YA ESTÁ AQUÍ LA COPE
Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD
COMO CADA AÑO TE DESEAMOS FELICIDAD
(ESTRIBILLO 1)
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.
JUANMA ES UN PARTIDAZO
LO SABE EL MUNDO ENTERO...
“TE HAGO LA RADIO
O TE HAGO UNAS LENTEJAS CON CARABINERO”
PAQUITO CON UN ONDAS,
“YO AUN NO ME LO CREO... (ASHUPÁ)”
ES UN ORGULLO
QUE QUIEN LO RECOJA SEA EL GRAN OLIVEROS
Y EN TWITCH AHORA TENEMOS CANAL,
CON TANTO FÚTBOL LO VA A PETAR...
YA ESTÁ COMO SIEMPRE
JODIENDO TEBAS LA NAVIDAD
JUNTO A LA LEYENDA TE DESEAMOS AMOR Y PAZ
YA ESTÁ AQUÍ LA COPE
Y SU VILLANCICO DE NAVIDAD
QUE ESTE NUEVO AÑO OS TRAIGA A TODOS FELICIDAD
(ESTRIBILLO 1)
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.
NAVIDAD EN COPE NAVIDAD,
NAVIDAD LA COPE EN NAVIDAD.