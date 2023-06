La norma del fútbol que pide cambiar Paco González: "Hay que repensarlo..."

España amplió su palmarés este pasado domingo, con un triunfo en la Liga de Naciones. La selección española se llevó su primera copa del torneo, fundado hace cinco años, y se convirtió en el tercer campeón de su historia, tras Portugal y Francia. El conjunto de Luis de la Fuente se impuso en los penaltis a Croacia gracias a dos paradas estelares de Unai Simón.

Antes de los penaltis, el director de Tiempo de Juego, Paco González, describió un detalle que le llamó la atención sobre lo que sucede ahora mismo en el fútbol europeo, y que ocurrió durante el Croacia-España. En opinión de Paco, esto es algo que los organismos del fútbol deberían de repensar al ver cómo va en aumento cada día.

Un detalle que no es menor, y que afectó bastante al transcurso de este Croacia-España que acabó con final feliz para el conjunto de Luis de la Fuente.

La fiesta de los campeones, este lunes en el Wizink

España se proclamó campeona por primera vez desde 2012, y celebró un título que sirve, sobre todo, para reivindicar a la Selección española de cara a la Eurocopa que tendrá lugar el año que viene en Alemania. Ahora, lo que le toca a los pupilos de Luis de la Fuente es celebrar.

Una fiesta que, según ha anunciado la Selección española en su cuenta de Twitter, tendrá lugar este mismo lunes, a las 18.00 horas, en el Wizink Center de Madrid, y que servirá para recibir a los campeones tras el logro en esta Nations League.

Según ha anunciado la selección, habrá actuaciones musicales y, también, "muchas sorpresas". Las puertas del Wizink estarán abiertas hasta completar el aforo, por lo que cualquier aficionado podrá acercarse sin la necesidad de sacar entrada antes.

La fiesta de los protagonistas, en COPE: Joselu, Luis de la Fuente...

Tras la consecución del título, varios futbolistas hablaron de un título que reivindica el trabajo de la Selección española y que, sobre todo, reivindica también el puesto de Luis de la Fuente. Precisamente, el seleccionador español habló tras el triunfo para los micrófonos de la Cadena COPE, con Juanma Castaño.

"Me parece fantástico que me digan lo de Luis de la COPE, pero eso sí... no me tenéis en nómina", señaló el seleccionador al micrófono de Miguel Ángel Díaz. Una entrevista en la que alabó la figura de sus jugadores y en la que comentó la importancia de este triunfo.

Otro de los protagonistas que hablaron en la sintonía de la Cadena COPE fue Joselu, el goleador en semifinales ante Italia, que ha vivido unos meses fantásticos pese al descenso del Espanyol. Ahora, todo apunta a que pasará a reforzar las filas del Real Madrid, un asunto del que habló con Juanma Castaño."¿Ahora sí que hay que fiarse de Internet?", le dijo a Miguel Ángel Díaz. Una fiesta en la que la Cadena COPE no falló.

La regla del fútbol que Paco González cree que hay que "repensar" cuanto antes

