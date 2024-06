La NBA llora la pérdida de su icono: Muere Jerry West

Jerry West, gran leyenda de la NBA y de Los Angeles Lakers, falleció este miércoles a los 86 años. Los Ángeles Clippers, equipo en el que ahora trabajaba como ejecutivo, informó de su fallecimiento en un comunicado.

Jerry West, the personification of basketball excellence and a friend to all who knew him, passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side. pic.twitter.com/iMwOXmCT2B