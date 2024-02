Nahuel Molina avisa del peligro de Lautaro Martínez: "Siempre saca algo de debajo de la manga"

El Atlético de Madrid se mide este martes al Inter de Milán en tierras italianas a partir de las 21:00h en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.

En las horas previas al encuentro, se pasó por los micrófonos de Deportes COPE el lateral argentino del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, donde confesó que se encuentra "con mucha ilusión para el partido ante el Inter porque va a ser muy importante".

Preguntado por su estado, Nahuel aseguró que "me encuentro bien, físicamente me encuentro bien y mentalmente también. Pensando en jugar y en estar a disposición para el equipo".

"Uno quiere jugar, estar en campo y es decisión del entrenador, él quizás ve cosas desde fuera. Me siento bien y cada vez que me toque daré el máximo", valoró Nahuel sobre la posibilidad de ser titular.

El próximo partido del conjunto de Diego Pablo Simeone es ante el líder de la Liga en Italia y así ve Molina este encuentro: "Me lo imagino cerrado, pero es fútbol y se pueden dar muchas cosas. Es importante salir centrados y no dar oportunidades al rival".

Un Inter que tiene al argentino Lautaro Martínez como uno de sus grandes referentes y que así habló de él su compatriota en Deportes COPE: "Siempre saca algo de debajo de la manga. está en un momento muy bueno".

"Jugamos en contra en Defensa y Justicia y Racing, jugamos juntos en la selección juvenil, y después con la selección absoluta también, es un grandísimo jugador", añadió.

Lautaro Martínez, en un encuentro del Inter esta temporadaCordon Press

En comparación por la defensa que tenga que hacer ante Lautaro a la que hizo ante Mbappé, Molina indicó que "es distinto a Mbappé, pero es un gran jugador" y además destacó a otros jugadores como el delantero francés Marcos Thuram.

El Atlético de Madrid está recibiendo varias críticas por su actitud defensiva en esta temporada, y Molina lo tiene claro: "Si son constructivas, se escuchan y todo lo que sean para mejorar se escuchan".

Nahuel Molina es ya campeón del mundo y campeón de la Copa de América con su selección, y ahora "me toca estar en el Atleti y ganar títulos serían mis sueños. como se den, me encantaría".

Desde el conjunto colchonero se han producido durante las últimas semanas varias quejas por el calendario, pero Molina no quiere hablar de ello: "No soy yo para hablar de eso. Saben la cantidad de partidos que tenemos y saben que somos personas, y son ellos los que tienen que salir a hablar, no nosotros".

El lateral rojiblanco prefiere la Champions por encima de la Superliga y además recordó como estaba en la pensión con mis compañeros en Boca" y veía los partidos de la Liga de Campeones con la ilusión de estar disputando algún encuentro de la máxima competición del fútbol continental entre clubes.