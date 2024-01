Nadal arrolla a Kubler y ya está en cuartos de final

El español Rafael Nadal se impuso este jueves con contundencia por 6-1 6-2 al australiano Jason Kubler en la segunda ronda del torneo de Brisbane, en su segundo partido tras su victoriosa reaparición ante el austriaco Dominic Thiem el martes.

Kubler, invitado por la organización del torneo, opuso menos resistencia que el austriaco y se vio desbordado desde el principio por el tenis del español, al que se enfrentaba por primera vez en su carrera.

Tras ceder solo un punto por una doble falta en el juego inaugural, Nadal marcó enseguida su territorio con un break en el primer juego al servicio de su oponente, que no aguantaba la intensidad de la bola del español.

?????????? ??@RafaelNadal defeats Kubler 6-1, 6-2 to reach his 225th tour-level quarter-final, first since 2022 Wimbledon.@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennispic.twitter.com/fHkSkHhHqF