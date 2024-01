Nacho: "Si mañana quisiese renovar con el Real Madrid, podría hacerlo"

El capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, ha confesado su "felicidad" por tener la posibilidad de levantar este domingo su primer título como capitán blanco, para lo que deberán vencer al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, y ha confesado que no le preocupa su futuro en el club, ya que si "mañana" quisiese renovar "podría firmar" sin problema.

"Estoy en un momento muy feliz en mi vida. El año pasado estaba un poco más agobiado por lo que iba a pasar, y justamente cuando estaba más agobiado me tocó jugar todo. Este año es diferente, está siendo un año muy bueno para mí, estoy jugando mucho, y no tengo ni la más mínima preocupación por mi futuro. La relación con el club es magnífica, si mañana quiero firmar con el Madrid, podría firmar. No tengo ningún problema. El hecho de que haya una firma o no en un papel no va a cambiar mi futuro", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que cuando renovó el verano pasado se sintió "muy importante dentro de la plantilla". "Estoy teniendo una carrera cada año mejor y estoy un momento en mi vida en el que estoy tratando de disfrutar al máximo del presente. Eso es lo que me mantiene tranquilo. Es verdad que tengo el apoyo del club y la confianza del entrenador, que es lo que me hace disfrutar el día a día. Cuando llega la renovación, las cosas son fáciles para mí", apuntó.

En caso de vencer a los azulgranas, el madrileño alzaría su primer trofeo como capitán blanco. "Siento felicidad de estar ante una oportunidad tan bonita, levantar el primer título como capitán, pero con la misma responsabilidad que cuando gané el primero. Aquí la exigencia es máxima", dijo. "Lo que nos motiva a los jugadores que estamos en el Real Madrid es jugar partidos como el de mañana. Tenemos jugadores con muchísima experiencia en este tipo de partidos y eso nos da tranquilidad y confianza. Estamos mentalizados y con muchas ganas de que llegue ya mañana", añadió.

Superar a los de Xavi Hernández sería "un golpe fuerte". "Empiezas ganando el primer título de la temporada. Es un pasito para seguir con la moral fuerte y para seguir cogiendo confianza para todo lo que viene", subrayó. "Sabemos el rival que tenemos enfrente, sabemos lo que pasó el año pasado, pero lo que nos da mucha confianza es la manera en la que llega el equipo: una dinámica muy positiva. Todo lo demás son cosas del fútbol. Nosotros queremos ganar, da igual el rival, y si es el Barcelona, mucho más", continuó.

"No tenemos que ganar por obligación, pero sí tenemos que dar el máximo para intentar ganar esa final. Delante tenemos un rival muy fuerte como el Barcelona, pero dime qué partido en este club no hay que ganar... Es un partido bonito, diferente y especial, y una final, así que hay que salir con todo", destacó.

Además, ve un rival "fuerte". "El Barça es fuerte, por supuesto; es el actual campeón de LaLiga, el año pasado ganó la Supercopa. Tiene jugadores fantásticos. Tenemos que reaccionar, da igual que sea un Barça fuerte o flojo, y salir a tope, centrándonos en nosotros", expuso.

En otro orden de cosas, Nacho aseguró que a pesar de las lesiones cuentan con "un vestuario unido y una plantilla muy fuerte". "Hemos tenido muchas lesiones y aun así el equipo está líder en LaLiga, pasó el grupo de la 'Champions' como primero, sigue vivo en Copa... Este club es lo que marca, que pase lo que pase y pese a todos los problemas, siempre está ahí y compite. Este año tenemos una plantilla muy buena y competitiva", afirmó.

Sin embargo, no considera que sea su "papel" determinar si les hacen falta refuerzos en el mercado de invierno. "Estando en enero y con toda la competición que queda, si miras que solo hay dos centrales parece que se queda corto. El equipo ha demostrado que tiene plantilla para suplir esas bajas. Militao está en una buena recuperación. A día de hoy la idea es que vamos a seguir los que estamos. Tenemos una plantilla muy fuerte que está demostrando que ante las bajas siempre sale adelante", afirmó.

Por otra parte, alabó el trabajo de su compañero en el centro de la defensa, el alemán Antonio Rüdiger. "Rüdiger es un jugador especial, un poco loco, pero es magnífico tener a tu lado una pareja que aparte de defender está siempre enchufada en el partido. Se ha acoplado en el Real Madrid de la mejor manera posible y está haciendo unas temporadas muy buenas", expresó, antes de bromear diciendo que es un poco "incómodo" tenerlo a su lado. "Cada vez que marcamos un gol le da por pegar a los compañeros, pero da gusto. Es un compañero 'top' y un jugador 'top'", subrayó.

También se mostró a favor de que se den a conocer las conversaciones entre el árbitro de campo y el VAR. "Me parece bien, nos estamos modernizando. Está bien que se vea la conversación que hay entre los árbitros. Todo lo que sea bueno para el espectador y para los jugadores es positivo", expuso.





En cambio, no quiso opinar del 'caso Negreira'. "Es un tema complicado porque está en juicio, no me puedo meter ahí. A mí sí que me gustaría tener la confianza de que los árbitros que nos arbitran son árbitros, que no pitan ni para un lado ni para otro. Ellos saben lo que han hecho personalmente, yo confío en ellos, pero de todo lo que ha pasado no puedo hablar, porque ni estaba ni sé nada", señaló.

Por último, Nacho valoró el impacto de la llegada de su excompañero en el Real Madrid Cristiano Ronaldo a la liga saudí. "Como jugador es el mejor y como compañero es increíble. Estuve muchos años con él y el trato que tuve con él fue magnífico. El impacto en Arabia Saudí ha sido máximo; ha arrastrado a una masa de jugadores a venir hasta aquí", concluyó.