Alcaraz destroza a Shevchenko en su debut en Madrid

El inicio de la defensa del título del Masters 1000 de Madrid de Carlos Alcaraz fue arrollador e incontestable por el kazajo Alexander Shevchenko, al que venció por 6-2 y 6-1, en una hora y ocho minutos. Ataviado con un manguito en el brazo derecho para proteger el brazo derecho de la dolencia que le ha apartado del Masters 1000 de Montecarlo y el torneo de Barcelona, Alcaraz se mostró autoritario en su debut en tierra de la temporada.

No dio opción alguna al kazajo de origen ruso y avanzó con firmeza en la Caja Mágica para enfrentarse, en dieciseisavos de final al brasileño Thiago Seyborth Wild que previamente eliminó al italiano Lorenzo Musetti, vigésimo octavo cabeza de serie, por un doble 6-4.

Alejandro Davidovich cumplió con su condición de cabeza de serie, superó en un partido accidentado al chino Juncheng Shang (7-5 y 6-3) y accedió a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid que disputa por quinta vez. El malagueño logró su quinto triunfo en la Caja Mágica después de una hora y cuarenta y cinco minutos. En tercera ronda jugará contra el ruso Andrey Rublev, séptimo cabeza de serie, que eliminó al argentino Facundo Bagnis por 6-1 y 6-4.

Tras dos horas y media de entrega, la española Cristina Bucsa cayó en la segunda ronda del torneo de Madrid ante la rusa Daria Kasatkina, décima cabeza de serie, que se impuso por 5-7, 7-6 (5) y 6-3. Era la tercera ocasión en que Bucsa probaba suerte en el WTA 1000 de Madrid. La primera se quedó en la fase previa y el año pasado cayó en primera ronda ante su compatriota Rebeka Masarova.

La kazaja Elena Rybakina, líder de la temporada en títulos, finales y victorias, dio una muestra de su buen momento en su estreno con un juego sólido y una victoria apacible sobre la italiana Lucia Bronzetti por 6-4 y 6-3. La rusa Mirra Andreeva, de 16 años, sumó una nueva victoria en Madrid ante la checa Linda Noskova, otra jugadora precoz (19), por 4-6, 6-3 y 6-3. La bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título, empezó su andadura con una victoria tan costosa como la lograda en la final de año pasado, en tres sets, 6-4, 3-6 y 6-3 ante la polaca Magda Linette.

