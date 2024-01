El Mundial de MotoGP pierde un Gran Premio y se queda en 21

El Gran Premio de Argentina 2024 de MotoGP, que se iba a celebrar en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo del 5 al 7 de abril, fue cancelado este miércoles por "las circunstancias actuales" en el país latinoamericano, que no permiten al promotor de la prueba "garantizar los servicios necesarios" en este tipo de eventos, según anunció la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

"La FIM, IRTA y Dorna Sports confirman la cancelación del GP de Argentina 2024. Debido a las circunstancias actuales en Argentina, el promotor del evento ha comunicado que actualmente no puede garantizar los servicios necesarios para que el Gran Premio se celebre en 2024 con los estándares de MotoGP", anunció la competición.

