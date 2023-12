El Mundial de fútbol de 2034 de Arabia Saudí podría jugarse en verano

El ministro de Deportes de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ha asegurado que todo el mundo será bienvenido al Mundial de fútbol de 2034, para el que el país árabe es el único aspirante a organizarlo, a pesar de la criminalización de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. El reino de Oriente Medio acogerá casi seguro la fase final dentro de 11 años, después de quedarse como el único candidato tras la renuncia de Australia.

Infantino confirma que el Mundial de 2034 será en Arabia Saudí.EFE





"Todo el mundo es bienvenido en el reino", señaló el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal en una entrevista a la BBC respecto a la preocupación por cómo serán las condiciones en Arabia Saudí para las personas de la comunidad LGBTIQ. "Como cualquier otra nación, tenemos normas y reglas que todo el mundo debe cumplir y respetar. Cuando venimos al Reino Unido respetamos las normas, creamos o no en ellas. En los 85 eventos que hemos celebrado hasta ahora no hemos tenido ningún problema", añadió.

El mismo problema se produjo antes y durante el Mundial de 2022 en Catar. En aquel torneo, los guardias de seguridad de los estadios confiscaron a los espectadores artículos con los colores del arcoíris. La FIFA también amenazó a los capitanes de siete países con sanciones deportivas, que empezaban con una tarjeta amarilla, si llevaban brazaletes de 'One Love' con los colores del arcoíris en el torneo.

Aquella competición se disputó en invierno debido al agobiante calor del verano en Oriente Próximo, lo que causó trastornos en muchas ligas de Europa, pero el príncipe Adbulaziz dijo que no era seguro que fuera necesario repetirlo en Arabia Saudí. "¿Por qué no ver qué posibilidades hay de hacerlo en verano? Que sea verano o invierno no nos importa, siempre y cuando nos aseguremos de ofrecer el ambiente adecuado para albergar un acontecimiento así", finalizó.