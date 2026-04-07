Muere a los 80 años Mircea Lucescu, seleccionador de Rumanía y mítico entrenador de Galatasaray o Shakhtar, entre otros

El mundo del fútbol está de luto por el fallecimiento de Mircea Lucescu a los 80 años. El legendario entrenador rumano ha muerto en el hospital donde se encontraba ingresado por una arritmia cardíaca. Su estado de salud empeoró drásticamente tras sufrir dos paros cardíacos después de un partido contra la selección de Turquía, de los que tuvo que ser reanimado hasta en tres ocasiones antes de ser trasladado a cuidados intensivos.

Un último partido en su "casa" turca

El destino quiso que el último partido de la carrera de Lucescu fuera en el Beşiktaş Stadium, un lugar al que tenía especial cariño. Tras caer eliminado en la fase de clasificación para el Mundial contra Turquía, el técnico regresó a Rumanía, donde poco después sufrió un empeoramiento de salud que lo llevó al hospital.

Sin embargo, sigue siendo el cuarto entrenador más exitoso en la historia del fútbol mundial, con 36 trofeos, superado solo por Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson y Jock Stein, poseedor del récord de partidos internacionales en el banquillo (307) y con aproximadamente 1700 partidos dirigidos en todos los niveles, aproximadamente 4 años y medio de los 80 que pasó en la banda.

En su palmarés figuran 9 Ligas en Ucrania o 2 en Rumanía. Sus mayores logros fueron la conquista de la Copa de la UEFA en 2009 con el Shakhtar Donestk y la Supercopa de Europa con el Galatasaray en 2001.