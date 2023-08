Motril no le presta a Rubiales el Estadio Municipal para jugar un partido con sus amigos

Luis Rubiales no podrá jugar en la tarde de este sábado el partido que tenía previsto disputar con sus amigos en su localidad natal de Motril ya que el Ayuntamiento de la ciudad granadina le ha denegado la posibilidad de utilizar el Estadio Municipal Escribano Castilla para evitar problemas. Así lo asegura el consistorio en un comunicado hecho público:

"Ante la posibilidad de que se produzcan actos que puedan suponer un posible delito de alteración del orden público y dentro de las competencias municipales, se procede a la suspensión del partido de fútbol organizado por el C. F. Motril que se iba a celebrar esta tarde en el Estadio Municipal Escribano Castilla".

El Ayuntamiento de Motril se cura de responsabilidad ya que diversas asociaciones feministas habían convocado una concentración en los aledaños del recinto para expresar su protesta por el beso en la boca que le dio a la jugadora selección española Jenni Hermoso en la final del Mundial.

El partido se iba a celebrar a las 20:30 horas, y a esa misma hora, a las puertas del recinto iba a tener lugar la concentración de entidades feministas para realizar una pitada y mostrar su repulsa por los hechos. El encuentro contaba con el apoyo de los clubes Motril CF, CD Costa Tropical y Puerto de Motril, que habían confirmado su asistencia a través de redes sociales al partido 'Amigos de Luis Rubiales', y se iba a jugar a puerta cerrada para evitar posibles altercados.

Los organizadores habían afirmado que el partido "programado para jugar en el Polideportivo desde hace varios meses entre un grupo de compañeros y amigos de Luis Rubiales, como hacen desde hace mucho tiempo, coincidiendo con las vacaciones de la RFEF".

Mensaje de Rubiales a sus amigos

El Ideal de Granada ha publicado un mensaje que Rubiales habría mandado a sus amigos antes de saber que el partido se iba a suspender y en el que explicaba que quería jugar con público y que no se perdonaría que hubiera una desgracia.



Yo también quiero deciros algo a todos, al leer el artículo de IDEAL que comenta que el partido de esta tarde -la pachanga, dicen- habla de puerta cerrada y de policías en la puerta, por evitar una protesta feminista (mal llamada feminista).

Me conocéis suficientemente y tengo que deciros que no estoy de acuerdo con este planteamiento: el partido debe ser a puerta abierta, a la hora prevista y en el lugar previsto. Debemos defender la libertad en todos los ámbitos. Estoy en una situación compleja en la que defiendo la verdad y la libertad, no puedo dejar de hacerlo cuando pienso que me puede perjudicar: si alguien quiere pitarme o abuchearme, que pueda hacerlo libremente, a vosotros no os va a afectar directamente. Otros habrá que aplaudan porque piensen que lo que me hacen es una cacería.

Además, puede haber personas agolpadas en los accesos, y ante la imposibilidad de entrar, puede ocurrir una desgracia. Esto yo no me lo perdonaría jamás.

Me niego rotundamente a jugar si no se aceptan estas condiciones.

Lamentablemente, han convertido un rato entre amigos en otra cosa, pero debemos seguir en mi opinión, vernos, abrazarnos y disfrutar del rato. Después tomarnos algo juntos. Por mí no os preocupéis. Estas personas que quieren pitarme, tendrán hijos o hermanos que algún día pueden verse en mi situación.

La verdad es clara y ganaré antes o después y los que mienten tendrán sus consecuencias legales.

Defendamos la verdad y la libertad. Que vaya quien quiera y nosotros a disfrutar de nuestra amistad.

Voy a mandar este mismo WhatsApp a la Sra. Alcaldesa de Motril, para que, si a bien lo tiene, dé las órdenes oportunas a los efectos de lo que os he comentado aquí.

Un abrazo de vuestro amigo.

MUCHO MOTRIL!!!