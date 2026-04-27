Un motorista fallecido, otro detenido y casi una veintena de accidentes, el balance de la 'motorada' en El Puerto de Santa María por el GP de España

Cientos de motos de aficionados en Jerez, con motivo del Gran Premio de motociclismo

Un motorista fallecido, dieciocho accidentes, más de mil denuncias por infracciones de tráfico y un joven detenido por conducción temeraria es el balance de incidencias que se han registrado en El Puerto de Santa María (Cádiz) durante este fin de semana coincidiendo con motivo de la disputa en Jerez del Gran Premio de Motociclismo.

Como cada año, la Policía Local y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han establecido un dispositivo especial para afrontar la seguridad en El Puerto de Santa María, una segunda sede para los aficionados a las dos ruedas que se trasladan a Jerez de la Frontera para disfrutar del Gran Premio.

Este dispositivo ha afrontado la muerte de un motorista de 39 años procedente de Salamanca ayer domingo en torno a las 8:20 en la avenida de la Libertad, cuando se dirigía al circuito de Jerez.

"A pesar de la pronta intervención de los equipos sanitarios no se pudo hacer nada para salvarle la vida ante la gravedad del impacto", ha explicado este lunes el Ayuntamiento.

Las circunstancias de este accidente están siendo investigadas.

Se trata de uno de los 18 accidentes de tráfico, 4 de ellos graves y el resto 14 leves, que se han registrado este fin de semana en la localidad.

Además, la Policía Local de El Puerto y la Policía Nacional han detenido y puesto a disposición judicial al conductor de un turismo que el jueves 23 de abril condujo de forma temeraria por la avenida Rey Felipe VI poniendo en grave riesgo la vida e integridad de numerosas personas.

El detenido es un joven de 25 años, natural de Barcelona, que en plena celebración de la motorada, realizó una peligrosa maniobra, perdió el control del turismo y generó escenas de enorme tensión entre los numerosos asistentes que estaban en la zona.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación mostraban cómo el coche llegó incluso a invadir zonas próximas a la acera y a cruzarse peligrosamente en la calzada, poniendo en serio peligro tanto a peatones como al resto de usuarios de la vía y el numeroso público que se encontraba en las aceras.

Tras producirse el accidente, se inició una investigación con la que se logró localizar el turismo e identificar al conductor, que ha sido puesto a disposición judicial.

Más de 1.000 denuncias por infracciones de tráfico

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha instruido 1.062 denuncias por infracciones de tráfico durante la motorada, de las cuales 197 han sido tramitadas a través de la Dirección General de Tráfico y 865 denuncias en aplicación al Reglamento General de Circulación.

Se han inmovilizado 18 vehículos, 6 fueron retirados y 20 desplazados. Asimismo, se registraron numerosas actas por tenencia de drogas.

El Gobierno municipal ha advertido que en los próximos días podrían producirse nuevas detenciones y actuaciones relacionadas con conductas registradas durante la motorada.