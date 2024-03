David Alonso estrena el Mundial 2024

El piloto colombiano David Alonso (CFMoto) se ha llevado este domingo la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar, primera prueba del Mundial de motociclismo, después de superar en la última curva de la última vuelta al español Dani Holgado (GasGas), que se tuvo que conformar con la segunda posición.

En el ocaso en Losail, a Alonso le bastó con liderar solo 200 metros, los de la última curva y la entrada a meta, para firmar la quinta victoria de su vida e imponerse por 41 milésimas al alicantino, que comandó casi la totalidad de la cita catarí. El japonés Taiyo Furusato (Honda), decimoctavo en parrilla, completó el podio tras una espectacular remontada.

What a way to start the year! ??#Moto3 is back and it's back in a big way! ??#QatarGP ???? pic.twitter.com/mUTQtDo9sl