Morikawa alcanza a Schauffele en una tercera ronda desastrosa para Scheffler

El estadounidense Collin Morikawa alcanzó este sábado a su compatriota Xander Schauffele en el liderato del Campeonato de la PGA, segundo 'Major' de la temporada, con un acumulado de -15 tras la tercera ronda, que fue desastrosa para Scottie Scheffler, número uno del mundo, que perdió muchas posibilidades.

Morikawa terminó la ronda en el Valhalla Golf Club de Louisville (Kentucky, EE.UU.) con 67 golpes, cuatro bajo el par, tras firmar una tarjeta con 5 birdies y un bogey.De este modo, igualó en lo alto de la clasificación a Schauffele, que culminó la jornada con 68 golpes (-3). A los líderes los sigue en el tercer puesto el estadounidense Sahith Theegala, que tras empezar la ronda con dos bogeys en los hoyos 5 y 6 se recuperó con 6 birdies para terminar con 67 golpes (-4) y un acumulado de -14, a un solo golpe de Morikawa y Schauffele.

El irlandés Shane Lowry fue el mejor de la jornada, tras firmar 9 birdies. Lowry es ahora cuarto en la tabla con un acumulado de -13, empatado con el estadounidense Bryson DeChambeau y el noruego Viktor Hovland.

Hole Locations for the Final Round of the 2024 PGA Championship ??#PGAChamppic.twitter.com/qGRAG4Zjof