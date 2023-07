Momento histórico en el Mundial femenino: Benzina, la primera futbolista en llevar el hiyab en el torneo

Nouhalia Benzina, internacional con la selección femenina de fútbol de Marruecos, una de las debutantes en este mundial, se convirtió este domingo en la primera mujer en portar el hiyab en una cita mundialista, después de que la FIFA permitiese finalmente su uso.

La FIFA prohibió el uso del hiyab durante 2007 y 2014, debido a que se consideraba que era un riesgo en la salud de las jugadoras jugar al fútbol portando un velo.

