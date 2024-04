El Mirandés se lleva el derbi y se aleja del descenso

El Mirandés sumó una importantísima victoria del Burgos CF (2-1) en un partido que se puso en su contra tras el gol de Arroyo, pero de penalti La Gumina y después Carlos Martín dieron la vuelta en el marcador para coger aire y alejarse del descenso. Los de Alesio Lisci suman dos puntos de ventaja con respecto a la zona roja y obligan al Burgos CF a no perder muchos puntos si realmente quiere acceder a los puestos de promoción de ascenso.

La peor noticia son las dos lesiones que tuvo el Mirandés a lo largo del encuentro, primero Pablo Ramón y después Jonathan Gómez, dos jugadores de peso en el planteamiento del italiano. El Mirandés salió con una propuesta muy ofensiva, necesitado de ganar, y presionó muy arriba al Burgos para meterle en problemas para sacar la pelota.

Llevaron la voz cantante los de Lisci especialmente por la banda izquierda con un Gabri que tuvo dos ocasiones claras antes del minuto 20, en las que Caro fue el salvador de su equipo.

A la media hora de partido, un contratiempo en forma de lesión de Pablo Ramón obligó a cambiar los planes a Lisci y coloca una defensa de cinco para frenar a un Burgos que pudo adelantarse en un saque de corner en la que Ramón Juan sacó de puños y el Mirandés montó una contra muy peligrosa que de nuevo Caro tuvo que salir a tapar la jugada.





Los burgaleses no hicieron ningún planteamiento y dejaron jugar al Mirandés, aunque los locales tampoco quisieron llevar la iniciativa, más por el miedo a perder que por la necesidad de ganar. Tras el descanso, el Burgos aceleró el ritmo y ganó presencia en el terreno de juego y en una de esas jugadas al ataque en la que Matos centró el balón le llegó a Anderson Arroyo que reventó el balón hacia portería para adelantar a su equipo.

Pero la alegría no duró mucho en el banquillo blanquinegro pues en un córner, Grego Sierra arrolló a La Gumina dentro del área y el árbitro no dudó en pitar penalti que el propio jugador italiano convirtió con un fuerte disparo al que no llegó Caro. El conjunto de Alessio Lisci se vino arriba, aprovechó una contra que de nuevo Caro salvó pero en el saque de esquina, Carlos Martín se fue de su marca y de cabeza remató el corner para poner el 2-1 en apenas cinco minutos.

La necesidad dio sus frutos a los jabatos que buscaron el tercero con mucha insistencia pero los minutos pasaron y el 2-1 era válido para los intereses del Mirandés ante un Burgos que solo llegó con peligro con un disparo de Mumo desde lejos que paró Ramón Juan.

Luego, el Mirandés se cerró ante un Burgos que no encontró como generar ocasiones ni siquiera en los ocho minutos que el colegiado añadió y que se vieron empañado por la grave lesión de Jonathan Gómez que necesitó asistencias médicas.Bermejo tuvo la última para empatar el partido.

Ficha del partido:

2 - Mirandés: Ramón Juan, Alcedo, Barcia, Pablo Ramón (Tomeo min 37), Jonathan Gómez, Tachi, Reina, Gabri, Álvaro Sanz (Lachuer min 70), Carlos Martín (David Vicente min 87) y La Gumina (Lautaro min 70).

1 - Burgos: Caro, Arroyo, Córdoba, Grego Sierra (Edu Espiau min 68), Matos, Alex Sancris, Atienza, Elgezabal (Lucas Ricoy min 86), Ander Martín (Bermejo min 68), Curro y Fer Niño.

Goles: 0-1 M.55: Arroyo. 1-1 M.60: La Gumina. 2-1 M. 65: Carlos Martín .

Árbitro: López Toca (comité cántabro). Amonestó por los locales Reina (min 93) y por los visitantes a Fer Niño (min 15), Elgezabal (min 70), Edu Espiau (min 78), Alex Sancris (min 98).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio de Anduva ante 4.418 espectadores.