Miami asalta Boston y roba el factor cancha a los Celtics

Boston Celtics, 101 - Miami Heat, 111 (1-1)

Los Miami Heat conectaron 23 triples este miércoles y dieron la sorpresa al ganar por 101-111 en el campo de los todopoderosos Boston Celtics, dominadores de la temporada, para empatar 1-1 la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Este de la NBA y tomar ventaja de campo.

The story of tonight's game... MIAMI'S 3-POINT SHOOTING ????



?? 23 3-pointers (23/43), the most by the @MiamiHEAT in a postseason game!



?? 62% of their points came from downtown ?? pic.twitter.com/LtQaIAT9mU — NBA (@NBA) April 25, 2024

Tras arrollar a Miami en el primer partido, ante un rival huérfano de su líder Jimmy Butler, los Celtics salían como claros favoritos en el TD Garden, pero los hombres de Erik Spoelstra dieron la cara con un asombroso 53 % en tiros de tres puntos y establecieron su nuevo récord de triples en 'playoffs'. Los Heat, que el año pasado silenciaron el TD Garden con una gran victoria en el séptimo partido de la final del Este, regresarán a Miami igualdad en una serie, que tendrá sus próximos dos capítulos en Florida este sábado y lunes.

El quinteto titular de los Heat acabó con dobles dígitos y tres jugadores superaron los 20 puntos. Tyler Herro fue el líder anotador con 24 puntos y seis triples, además de repartir 14 asistencias. Caleb Martin aportó 21 con un tremendo cinco de seis desde el arco; Bam Adebayo logró un doble doble de 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Jaime Jáquez firmó 14 puntos y metió tres triples. Nikola Jovic contribuyó con 11 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Tyler Herro and Bam Adebayo led the way as the @MiamiHEAT get the road W and knot up the series!



Herro: 24 PTS, 6 3PM, 14 AST

Bam: 21 PTS (9-13 FGM), 10 REB pic.twitter.com/QsWuGJvrDf — NBA (@NBA) April 25, 2024

A la lluvia de triples, los Heat sumaron un tremendo esfuerzo defensivo que anuló por completo al letón Kristaps Porzingis, quien no pasó de los 6 puntos y 8 rebotes, con uno de nueve en tiros de campo. Jaylen Brown fue el mejor con 33 puntos y 8 rebotes y Jayson Tatum firmó 28 punto y 8 rebotes. Los Celtics llegaron a los 'playoffs' con un extraordinario balance de 64-18 en la temporada regular y con un 37-4 en el Garden, pero se estrellaron ante el planteamiento de Spoelstra.

Oklahoma City Thunder, 124 - New Orleans Pelicans, 92 (2-0)

Los Oklahoma City Thunder dieron una prueba de fuerza este miércoles y ganaron con autoridad por 124-92 a los New Orleans Pelicans para tomar ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA. Los dos próximos partidos se jugarán el sábado y el lunes en Nueva Orleans y los Thunder, primeros cabezas de serie, mantienen ventaja de campo.

SGA put on a SHOW as the @okcthunder get the W and jump out to a 2-0 series lead!



?? 33 PTS (playoff career high)

?? 13-19 FGM

?? 5 AST#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/cN28I1h21W — NBA (@NBA) April 25, 2024

Shai Gilgeous Alexander, uno de los tres finalistas al MVP junto al serbio Nikola Jokic y al esloveno Luka Doncic, dirigió la victoria con 33 puntos y un brillante 13 de 19 en tiros de campo. Chet Holmgren contribuyó con 26 puntos (9 de 13 en tiros de campo) y 7 rebotes. Además, Jalen Williams hizo 21 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, Luguentz Dort anotó 15 tantos y Josh Giddey sumó 13.

Los de Oklahoma City no dieron opción a unos Pelicans sin Zion Williamson, quien se lesionó en el 'play-in'. Jonas Valanciunas fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras que Brandon Ingram y Herbert Jones metieron 18 cada uno. CJ McCollum no pasó de los 15 en una mala noche desde la línea de tres puntos de su equipo, que solo conectó 7 de 26 intentos.