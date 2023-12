Messi, Mbappé y Haaland pelearán por el The Best 2023

El argentino Leo Messi, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappe son los tres finalistas al premio The Best al Jugador Masculino de la FIFA 2023, cuyo ganador se conocerá el 15 de enero en una ceremonia en Londres.

Messi, que en 2022 consiguió esta distinción por segunda vez después de coronarse campeón del mundo con Argentina en Catar, tuvo un papel principal en la consecución del último título de Liga para el PSG, el segundo ganado por él en Francia. Su última temporada en la liga gala la completó formando parte del mejor equipo del campeonato y en lo más alto de la tabla de asistencias de la división.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists!



???? Erling Haaland

???? Kylian Mbappe

???? Lionel Messi



