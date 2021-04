Mensaje de apoyo de Pepe Domingo Castaño a Ricardo Sierra tras el desplante de Koeman

El Clásico disputado este sábado entre el Real Madrid y el Barcelona dejó la crítica de Ronald Koeman al colectivo arbitral por un posible penalti de Mendy a Braithwaite en la recta final del encuentro y esa crítica fue manifesta en la entrevista post partido de nuestro compañero de Movistar+ Ricardo Sierra.

El entrenador blaugrana se fue en mitad de la entrevista cuando el periodista no quiso dar su opinión sobre esa jugada polémica.

El técnico holandés criticó la actuación arbitral y subrayó que solo "pide el árbitro que acierte en decisiones" porque la acción de Mendy con Braithwaite es "penalti".

"Una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Ya he dicho lo que pienso y perfecto. Si no es 2-2, claro. Lo otro es otra cosa. Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado, pero es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti", dijo Koeman, que preguntó al periodista.

"¿Has visto la jugada?, ¿es penalti? Si no quieres mojarte, no te mojas", manifestó.

�� Koeman da la espantada tras reconocer que "es penalti clarísimo" y no ser secundado por @Rsierrapluspic.twitter.com/07qHRoXJUv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 10, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al comienzo del Tiempo de Juego de este domingo, Pepe Domingo Castaño quiso mandar un mensaje de apoyo tanto a Ricardo Sierra como a todos los profesionales que les ha dejado con la palabra en la boca y llamó maleducado al entrenador blaugrana por lo que hizo.

"Me fastidian mucho las faltas de respeto a los profesionales. Admito todas las críticas, pero no admito las faltas de respeto", dijo Pepe Domingo a la vez que señalaba que Koeman "podría tener razón en algunas de sus afirmaciones, pero las pierde con sus modales".

"No sé cómo llaman en Holanda a lo que hiciste tu ayer, en España se llama maleducado", terminó diciendo.