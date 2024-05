Mendilibar se cita con la historia en 'casa' de Olympiacos

Olympiacos y Fiorentina disputan este miércoles en el AEK Arena de Atenas (21.00) la final de la UEFA Conference League, un encuentro por el título en el que el conjunto griego dirigido por José Luis Mendilibar, que busca su segundo título Europeo en dos años, mientras que los italianos sueñan con levantar el segundo título europeo de su historia.

La afición del equipo heleno será mayoritaria, ya que tan solo 13,5 kilómetros separan el Georgios Karaiskakis, estadio del Olympiacos, del AEK Arena, estadio del AEK de Atenas en el que se disputará la final. Además, los de El Pireo tendrán la motivación extra de levantar el título en la 'casa' de uno sus rivales históricos.

