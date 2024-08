McNulty se lleva la primera etapa de la Vuelta con una ajustada victoria en la contrarreloj

El estadounidense Brandon McNulty (UAE) se enfundó el primer maillot rojo de líder de la Vuelta al imponerse en la contrarreloj inicial disputada entre Lisboa y Oeiras, de 12 kilómetros de recorrido, con un tiempo de 12,35 minutos, a una media supersónica de 57,197 km/hora.

En un estreno emocionante se sucedieron las sorpresas, y entre todos los aspirantes al honor de estrenar la roja emergió Brandon McNulty (Phoenix, 26 años), campeón nacional de crono, para romper la banca por delante de todos los favoritos.

McNulty, uno de los últimos en tomar la salida, llegó el primero. Aventajó en 2 segundos al checo Mathias Vacek (Lidl) y en 3 al belga Wout Van Aert (Visma), los tres grandes protagonistas de una crono que fue de sorpresa en sorpresa.

Los favoritos de la general no aparecieron por los puestos de honor. El mejor fue el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), octavo a 16 segundos del vencedor. Y respecto al triple ganador de la Vuelta, Almeida se dejó 2 segundos, Enric Mas y Carapaz 22, Carlos Rodríguez 29, Kuss 36 y Mikel Landa 48.

"No esperaba ganar, pero ha sido una sorpresa agradable. En los Juegos Olímpicos estuve cerca (quinto), y hoy lo di todo desde el primer metro hasta el último. Estoy muy contento y es un honor estrenar el maillot rojo. Ahora a ver cómo lo podemos defender", dijo el primer líder, ya con 14 victorias en su palmarés, entre ellas 4 cronos logradas esta temporada.

