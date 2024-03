Marcelino: "Merecimos más de cuatro goles y pasar la eliminatoria"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este jueves, tras la eliminación de la Liga Europea a pesar de la victoria ante el Olympique de Marsella (3-1), que su equipo mereció anotar más de cuatro goles y haber superado la eliminatoria.



El técnico asturiano afirmó que, en el cómputo general de la eliminatoria, el Villarreal fue superior al conjunto francés y dijo estar “orgulloso y agradecido” a sus jugadores: “Hemos vivido un bonito espectáculo con un desenlace que no ha sido justo. Tuvimos un mal día en Marsella (4-0), pero allí ellos tuvieron cuatro ocasiones y metieron cuatro, y hoy nosotros hemos tenido 18”, explicó.



“Creíamos que teníamos opciones y pasar no hubiera sido un milagro, porque en el fútbol hay mucho trabajo y pocos milagros. Ha habido un equipo que a través del trabajo ha desbordado a otro”, argumentó el entrenador, quien añadió que es una “pena” no seguir vivo en la competición continental.



Marcelino subrayó que el mejor jugador del Olympique de Marsella fue su portero, Pau López, y admitió que tras el tercer gol creyó que se podía remontar la eliminatoria: “En el fútbol hay un componente de suerte que nosotros no tuvimos en Marsella. No hubiera sido un milagro pasar, sino merecido”, insistió el preparador asturiano, quien agradeció el respaldo de los aficionados y del presidente, Fernando Roig, en este partido tras una temporada difícil.



“Vamos a seguir mejorando y trabajando. Y si los jugadores dicen que esta temporada se puede pelear por Europa, no les voy a llevar la contraria. Fue una pena el resbalón en Marsella”, lamentó Marcelino, quien confió en recuperar físicamente al equipo para el derbi autonómico del próximo domingo ante el Valencia.



Por su parte, entrenador del Olympique de Marsella, Jean-Louis Gasset, admitió que se imaginó “lo peor” tras el tercer gol del Villarreal a cinco minutos del final, si bien indicó que confiaba en que su equipo supiera aprovechar los espacios que dejaba el rival para anotar al menos un gol.



“El Villarreal es un gran equipo, con un gran rendimiento en esta competición, que hoy ha ido a por nosotros y ha sido superior. Nosotros hicimos el partido perfecto en Marsella”, explicó.