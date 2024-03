Manu González y José Antonio Rueda firman poles españolas en Portimao

En la cilindrada intermedia, el madrileño Manu González se garantizó la primera pole de su vida al parar el crono en 1:41.514, rebajando en dos décimas el récord del circuito que él mismo había establecido por la mañana. "Ha sido una 'qualy' impresionante para mí, sabía que era muy rápido solo. Estamos fuertes para mañana", destacó tras la Q2.

En primera fila le acompañarán otros dos españoles, Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y Arón Canet (Kalex) -'poleman' en Catar-, segundo y tercero respectivamente, con el líder del campeonato, Alonso López (Boscoscuro), en la cuarta posición encabezando una segunda línea en la que también estará Albert Arenas (Kalex), sexto.

It's going to be a good one tomorrow! ??@18ManuGonzalez takes his first ever #Moto2 pole position in front of @Aldeguer54 and Aron Canet ??#PortugueseGP ???? pic.twitter.com/PMPsZB3qBn