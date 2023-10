Manolo Oliveros ve la botella "medio vacía" pese a la victoria del Barcelona contra el Oporto

El Barcelona ha conseguido la victoria contra el Oporto este miércoles (0-1) y mantiene el pleno de triunfos en la fase de grupos de la Champions League. El solitario gol de Ferran Torres sirve al equipo de Xavi Hernández para sumar otros tres puntos vitales para lograr el billete hacia octavos de final.





El equipo azulgrana encadena dos temporadas consecutivas sin alcanzar las rondas eliminatorias, pero en la presente campaña la clasificación está en su mano. Aunque el susto del encuentrro lo dio Robert Lewandowski. El delantero polaco fue sustituido en el minuto 34 de la primera parte, tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo. También hay que destacar la expulsión de Gavi. El centrocampista vio la segunda cartulina amarilla en el descuento del partido y no podrá jugar contra el Shakhtar.



Pese a la victoria el Barcelona no deslumbró en el partido. Al contrario, disputó un encuetro gris que no gustó a ninguno de los comentaristas de Tiempo de Juego. Y es que el equipo dirigido por Xavi Hernández empieza a notar las ausencias de dos jugadores importantísimos como son Pedri y De Jong.

Ausencias de Pedri y De Jong

El equipo de la ciudad Condal está contando con numerosas bajas en este inicio de temporada. Las ausencias más destacadas, ahora mismo, son las de Pedri y Frenkie de Jong. Los dos jugadores son piezas fundamentales en el esquema de Xavi Hernández, que ya empieza echar de menos a ambos. El canario sufrió una lesión en el recto anterior y el neerlandés tiene afectado el tobillo derecho.

Los dos futbolistas son fijos en el centro del campo e imporantísimos en el estilo de juego azulgrana, que en los últimos partidos está sobreviviendo con victorias por la mínima. Sufrió contra Celta, Mallorca y Sevilla.

El Barcelona perderá varias semanas a Pedri por una nueva lesión muscular.Cordon Press





Desde la goleada contra el Amberes el Barça solo sabe pasarlo mal sobre el césped. El equipo gallego estuvo a punto de sacarle los colores, pero Lewandowski y Cancelo consiguieron una milagrosa remontada en ocho minutos. El conjunto dirigido por Xavi Hernández consiguió en Son Moix un valiosísimo empate gracias a una actuación estelar de Raphinha; aunque el brasileño volvió a lesionarse y fue un alto precio el que tuvo que pagar el conjunto azulgrana. Y, por último, contra el Sevilla si no es por el gol de Sergio Ramos estaríamos hablando de otro empate o incluso derrota.

Dos victorias por la mínima, tres con este partido en Champions, y un empate con un fútbol muy criticado porque este Barcelona no tiene nada que ver con el que vimos en el mes de agosto. Este Barça recuerda al de las dos temporadas pasadas y los fantasmas acechan a los de Xavi.

En Tiempo de Juego los comentaristas calificaron el partido de este miércoles de "tostón". Y los anteriores no distan mucho de lo visto hoy sobre el césped de Do Dragao. "Debe mejorar mucho el equipo de Xavi", afirmaba Helena Condis al término del encuentro.

Manolo Oliveros nombró a Joao Félix como el mejor jugador azulgrana en tierras portuguesas. Y es que el luso tampoco tuvo su mejor noche, en un estadio que debería motivarle por pertenecer a la cantera del Benfica, desde donde fue fichado por el Atlético de Madrid.

El narrador de los partidos del Barcelona analizó en un vídeo el triunfo azulgrana en Portugal. "Estoy de acuerdo con Xavi, el Barcelona debe mejorar su fútbol", afirmaba Manolo Oliveros que destacaba. Y añadía: "Es verdad que el Barcelona ha ganado y no ha encajado gol en dos partidos. Parece que los fantasmas se quedan atrás".

