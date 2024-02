Manolo Oliveros analiza la victoria del Barcelona en Mendizorroza: "Menos mal"

El Barcelona afrontaba una prueba de fuego tras el anuncio de Xavi Hernández de dejar el club a finales de la presente temporada. El club azulgrana jugaba con la presión de poder quedarse a dos puntos del Athletic y tres por debajo del Atlético de Madrid, pero solventaron el posible problema con un sólido 1-3 aunque dejando algunas dudas sobre el terreno de juego.

Xavi probó con Christensen de pivote defensivo y se demostró que el defensa central no está preparado (o acostumbrado) para ocupar esta demarcación. A Christensen se le vio inseguro a la hora de sacar el balón jugado y esta inseguridad se contagió en cierto momento a sus compañeros, pero la serenidad de Pedri ayudó a que el Barcelona recuparase la calma con la posesión. El entrenador del Barcelona no percibió lo mismo.

Resumen del Alavés - Barcelona

El conjunto visitante acertó más que el Alavés en su estadio y se llevó los tres puntos (1-3) gracias a la pegada de Robert Lewandowski, ?lkay Gündo?an y Vitor Roque, que fue expulsado por doble amarilla a los ocho minutos de ingresar en el terreno de juego. Samu Omorodion puso el picante con el 1-2 un minuto más tarde del tanto del centrocampista alemán, pero el equipo culé fue fiel a su estilo y no se vino abajo para seguir en la pelea por el campeonato liguero.

El árbitro Martínez Munuera y Vitor Roque en el momento de la expulsión | EFE

Vitor Roque fue protagonista después. Salió en sustitución de Gundogan en la segunda mitad y el delantero sorprendió a Antonio Sivera con un remate por bajo y anotó el tercero al minuto de ingresar en el terreno de juego. Al brasileño también le dio tiempo a que en ocho minutos el colegiado le ensañase dos tarjetas amarillas, la segunda de ellas muy rigurosa. El brasileño terminó expulsado, pero los vascos no supieron aprovechar la ventaja de jugar con un hombre más durante casi 20 minutos.

Xavi Hernández insiste en el 'caso Negreira'

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, señaló un "error flagrante" del árbitro ante el Deportivo Alavés por la expulsión de Vitor Roque y apuntó que están pagando todavía los pagos de su club al número dos del CTA: "Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra, pero que nos dejen competir. Porque hoy es otro error flagrante, sin más. Desde el primer partido, estamos pagando lo del 'caso Negreira', es lo que siento, pero ya no voy a hablar nunca más de los árbitros. Otro error, otra vez, es la verdad", afirmó.

El técnico culé también tuvo palabras de aliento para sus jugadores tras el gran esfuerzo en Mendizorroza y lo complicado que les ha podido resultar esta semana: "En general, estoy muy satisfecho. Hacemos un partido muy maduro. La posición de Christensen nos da balance. Necesita una continuidad, pero está pendiente de las vigilancias. Hemos ajustado y hemos hecho un partido muy bueno. Una reacción de grupo sensacional".

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, durante el Alavés - Barcelona | EFE

Por otro lado, Xavi fue preguntado por la reclamación que adelantó en su intervención en televisión harán a la expulsión de Vitor Roque, con dos amarillas en cinco minutos. "Otra vez lo habéis visto. Gran partido del equipo, estoy muy contento, yo solo pido que nos dejen competir", apuntó.

Además, Xavi explicó su respeto hacia Carlo Ancelotti, quien respondió este sábado a las críticas del catalán a una "competición adulterada". "Tengo muy buena relación con Ancelotti, igual se ha sentido presionado, pero esto no va con él", dijo.

Por otro lado, el preparador del Barça destacó el nivel de Lamine Yamal y la "salida de pelota y la defensa" de Cubarsí. "Es una aparición de las que salen pocas en año. No tiene techo. Hemos hecho un plan de fuerza también, se está notando. Estamos ante algo diferente, alguien especial", terminó.

