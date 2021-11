Manolo Lama: "El Real Madrid ha sido mejor ante su primer toro con puntas como era el Sevilla"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la victoria por 2-1 de los de Ancelotti ante “su primer toro con puntas como era el Sevilla” que les lleva al liderato de LaLiga Santander. El partido ha tenido un líder que le ha dado los tres puntos al Real Madrid: Vinicuis.

"El Real Madrid es líder y además es líder con un golazo de Vinicuis que ha rubricado un partidazo, el que se ha jugado hoy en el Bernabéu. Hay que decir que prácticamente en tres cuartos de partido el Sevilla ha sido mejor, ha tenido más ocasiones, ha podido sentenciar, pero cuando al Real Madrid le regalas, el Madrid no perdona. Un regalo de Bono, el guardameta, metió al Madrid en el encuentro, cuando podría haber sentenciado el equipo de Lopetegui y en la segunda parte un cambio táctico y sobre todo de jugadores de Ancelotti metiendo a Camavinga y a Valverde le dieron al equipo vigor, fuerza y sobre todo vimos como se deshacía como un azucarillo el Sevilla que se iba hacia atrás. El gol de Vinicius rubrica la temporada que está haciendo y el golazo que le da al Real Madrid los tres puntos. Ha sido el Real Madrid mejor y lo más importante ha sido mejor ante su primer partido serio, ante su primer toro con puntas como era el Sevilla".

El mejor gol de Vinícius en el Real Madrid, tapado durante 87 minutos hasta que inventó una obra de arte para tumbar el planteamiento del Sevilla de Julen Lopetegui que desfiguró al líder, le quitó chispa hasta que, con más corazón que fútbol, firmó una remontada gracias al ímpetu de un futbolista con una fortaleza mental extraordinaria.





El primer pulso de grandeza en el Santiago Bernabéu trasladó al Real Madrid a una montaña rusa de sensaciones. De la impotencia, maniatado por un Sevilla que exhibió criterio, al impulso por la resurrección provocada desde un error de Bono que le levantó de la lona y culminada por un gol para enmarcar de Vinícius más una parada que da puntos de Thibaut Courtois. Los dos grandes referentes actuales del líder de LaLiga.

El Sevilla logró desfigurar al Real Madrid mientras le duró el físico. Con Montiel poniendo freno al peligro que aseguraba la velocidad de Vinicius, encontró el escenario deseado desde el orden y las ideas claras en la propuesta de Lopetegui. Rápido en transiciones, con buen pie en la posesión. La figura de Fernando se impuso en el centro del campo para rebajar la brillantez reciente de Casemiro, Kroos y Modric. Rafa Mir hacía sufrir a Militao. Un Real Madrid desajustado que no llegaba a la presión.

Si además le añadía errores de peso en acciones de pizarra, el daño estaba asegurado. Nadie entendió como el jugador de mayor altura, Rafa Mir, estaba libre de marca a un saque de esquina. Mendy se comió la pantalla de Diego Carlos y el 9 del Sevilla cabeceó a la red para dejar en nada la estirada de Courtois a los doce minutos.

Ancelotti: "Vinicius no ha jugado el partido que todo el mundo esperaba, pero marcó un gol extraordinario"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se rindió al brasileño Vinícius Junior, de quien dijo que "tiene algo especial", sorprendido por su "facilidad para meter goles" y capacitado para ser decisivo en un partido en el que había sido frenado antes de dar un paso "para ser el mejor jugador del mundo".

"Es un gol extraordinario de un jugador que tiene algo especial en sus pies y en su físico", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Hoy ha mostrado otra cualidad que nunca había mostrado, todos esperaban a un jugador formidable en el uno contra uno, no tuvo oportunidad de mostrarlo pero ha sido el jugador más importante. Es otro paso para ser el mejor jugador del mundo porque a veces no puedes hacer lo que te gusta pero lo importante es que esté centrado para ser eficaz en el partido y disfrutar cuando te llega la oportunidad".

Vinicius celebra el segundo gol del Real Madrid con Ancelotti | EFE





El técnico madridista no ocultó su sorpresa ante la evolución en la definición del futbolista brasileño. "Me sorprende de Vinícius la calidad que tiene al marcar gol. Sus cualidades individuales no son una sorpresa, sabía bien que en el regate y en el uno contra uno, en rapidez, es muy fuerte. Ahora a todos nos sorprende la facilidad para meter goles que no tenía en el pasado". No le costó reconocer a Ancelotti que el resultado más justo del partido ante el Sevilla habría sido un empate, en desacuerdo con Julen Lopetegui que aseguró que su equipo había merecido llevarse los tres puntos y el liderato del Santiago Bernabéu.

"Hemos jugado contra un rival muy fuerte que ha mostrado todas sus cualidades, sobre todo en la primera parte. Ha tenido ventaja inicial con un saque de esquina y nos ha costado presionar arriba, nos hemos desequilibrado pero cuando hemos igualado el partido, defendimos mejor, fuimos controlando más el partido y tuvimos la suerte de marcar", analizó.