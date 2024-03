Manolo Lama y Paco González, "a punto del cortocircuito" por los colores del Real Madrid - Athletic

Si algo llamó la atención en el partido de Liga de este domingo entre el Real Madrid y el Athletic Club fue el color de las equipaciones con las que jugaron los dos equipos: el Real Madrid jugó de morado oscuro y el Athletic jugó de blanco entero.

El club que preside Florentino Pérez se 'sacó de la manga' una cuarta equipación que decidió estrenar ante su afición en el Estadio Santiago Bernabéu.

La decisión no fue, ni mucho menos, del agrado de todos los madridistas. En redes sociales, cuando la periodista de la Cadena COPE Arancha Rodríguez recordó en su cuenta de Twitter los colores con los que los equipos disputarían el partido, se sucedieron reacciones contrarias.

"Poderoso Don Dinero. 100% en desacuerdo con esto. En el Bernabéu el Real Madrid debe jugar de blanco, SIEMPRE", escribía una usuaria. "El poder del dinero", recordaba otro aficionado con el avatar del escudo del equipo madridista. "Ves, estas cosas no me gustan un pelo. No tiene sentido este cambio. En casa, siempre jugamos de blanco", recordaba otro aficionado. "Una aberración!! Hoy en día manda el dinero, pero, el Madrid en casa siempre de Blanco", escribía uno más.

Nacho y Jude Bellingham tratan de interceptar a Iñaki Williams durante el Real Madrid - Athletic, de LaLiga. EFE





Los colores 'interfieren' en la narración de Tiempo de Juego

Que el Real Madrid vistiera de morado, y el Athletic lo hiciera de blanco provocó algunos momentos de confusión tanto en el narrador del partido en Tiempo de Juego, Manolo Lama, como en Paco González y resto de comentaristas.

"Yo tengo aún un cortocircuito neuronal porque pienso que es el Real Madrid el de blanco", reconocía con humor el director, Paco González.

"Ha habido un momento en que he pensado, ¿qué hace Tchouameni ahí de extremo, qué es esto?", se preguntaba Lama.

"No dudes", respondía González, "de que como marque pronto el Athletic haya 5000 que canten el gol", comentaba en el mismo tono de broma.

Bromas aparte, la afición no falló con el tempranero gol de Rodrygo, que puso por delante al Real Madrid.

Las cuarta equipación, agotada

Tanto el Real Madrid como Adidas explicaron esta semana, durante el lanzamiento de la equipación, que este modelo pertenece a la firma de ropa 'Y-3' del diseñador Yohji Yamamoto. Incluye también dos equipaciones de portero (una en negro y otra en naranja) "y una selección blanca previa al partido que incluye un 'top', un pantalón corto y una chaqueta para el momento del himno", explicaron ambas entidades.

El caso es que ha sido todo un éxito de ventas. Esta camiseta morada se puso a la venta el pasado miércoles, y tan solo cuatro días después, está prácticamente agotada.

Según informó Javi Gómez desde el Santiago Bernabéu, antes del partido, la camiseta de adulto estaba agotada. Solo quedaban algunas unidades para niños y para mujeres. También quedaban camisetas del portero. Hablamos de camisetas originales que costaban 180 euros.

Un precedente con un rival de blanco

Pedro Martín recordó que no es la primera vez que el es el rival al que se enfrentar el Real Madrid el que viste de blanco en el Bernabéu.

Hay que remontarse a 1967, a un Real Madrid - Ajax de Liga de Campeones. Entonces, el Real Madrid jugó de azul y el Ajax jugó de blanco. El motivo es que antiguamente, en la Copa de Europa, los equipos visitantes jugaban con su uniforme, y era el local el que cedía, tal como se sigue haciendo hoy en día en la NBA.