Manolo Lama y Paco González se mojan: ¿Rodrygo, Vinicius y Mbappé mejorarían a la BBC?

El tema del verano no es otro que el ya dilatado 'culebrón Mbappé'. El francés es el objeto de deseo del conjunto madrididsta. De materializarse este fichaje el Madrid contaría con una tripleta formidable formada por Rodrygo, Vinicius y Mbappé, lo que hace que surjan las comparaciones con una de las delanteras más exitosas, no sólo del Real Madrid, sino de la historia del fútbol, la BBC (Benzemá, Bale y Cristiano Ronaldo). Manolo Lama y Paco González eligen entre la BBC y un posible tridente formado por Mbappé, Rodrygo y Vinicius. Lo puedes ver a continuación

A comienzos de la temporada 2009/10, Florentino Pérez llevó a cabo el inicio de un proyecto ambicioso con los fichajes de grandes estrellas como Xabi Alonso, Kaká, Benzemá o Cristiano Ronaldo. El español no tardó en hacerse dueño del centro del campo madridista. Peor suerte tuvo el brasileño. Kaká fue incapaz de desplegar su fútbol y dejó, a cuentagotas, algunos destellos de talento. El caso del francés fue distinto, se trataba de una apuesta de futuro; le costó arrancar, pero al final fue pieza clave como veremos más adelante. Por último está Cristiano Ronaldo, el astro portugués venía de ganar el Balón de Oro con el Manchester United, y rápidamente se convirtió en la estrella y el referente del equipo.

Durante estos años el Madrid compitió contra el mejor Barcelona de la historia, arañando algún título de mérito por el camino como la Copa del Rey de 2011 y La Liga de los récords de 2012 con Mourinho. Pero los 'blancos' debían dar un paso más en ataque, necesitaban más pólvora para la delantera. Y fue cuando el Madrid centró su mirada en Gareth Bale. El galés, de 23 años, era el referente del Tottenham y y uno de los jugadores más deseados del mercado. Su última temporada en el club londinense, la 2012/13, alcanzó los 26 goles, lo que le sirvió para fichar por el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Durante las cinco temporadas que los tres delanteros jugaron juntos lograron nada más y nada menos que una Copa del Rey, una Liga, una Supercopa de España, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y cuatro Ligas de Campeones; tres de ellas consecutivas. Las cifras goleadoras del tridente tampoco son nada despreciables; 442 tantos entre todas las competiciones. Cristiano Ronaldo era la cabeza visible del tridente ya que era el que concentraba la mayoría de anotaciones.

En caso de darse la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid el conjunto blanco volvería a tener una de las delanteras más letales del planeta tras la consolidación de Rodrygo en su última temporada. Sin embargo, la tarea no es fácil. El PSG no tiene intención de dejar salir gratis a su estrella la temporada que viene por lo que si decidiera salir esta temporada el conjuntoparisino podría llegar a exigir el pago de 250 millones. De momento la entidad presidida por Al Khelaifi ha dado un ultimatum al delantero para que les comunique su decisión. Entre tanto, el futbolista ha dejado algún recado que no ha sentido bien en el equipo. De momento, todo parece indicar que habrá que esperar a que se resuelva su futuro.