Manolo Lama mete a un español entre los tres mejores jugadores de Europa: "Es el mejor en su puesto"

Hace más de un mes finalizó una temporada histórica, que dejó al Manchester City campeón de la Premier League, FA Cup y Champions League consiguiendo un triplete a la altura de muy pocos clubes. A pesar de ello, hay jugadores de otros clubes que también han hecho una gran temporada, incluso en equipos que han ganado poco o nada, pero su rendimiento individual ha sido extraordinario a lo largo de toda la campaña. Uno de estos clubes es el Arsenal, que a pesar de no conseguir ningún trofeo, ha hecho sido uno de los equipos revelación bajo el mandato del técnico español Mikel Arteta. El Barcelona o el Nápoles ganaron sus respectivas ligas domésticas sobrados de puntos, con jugadores muy destacados que podrían entrar entre los mejores de la temprada. En cuanto a selecciones, el único título oficial disputado fue la Liga de las Naciones que terminó ganando España tras vencer a Croacia en la final.

Hay dos nombres que han estado en boca de todos a lo largo de esta temporada y, sobre todo uno de ellos, sigue estando. Kylian Mbappé sigue sonando para el fichar por el Real Madrid esta temporada y forma parte de los tres jugadores que habla Manolo Lama. El francés sólo ha ganado la Ligue 1, ya que el Tolouse se llevó la Copa de Francia y en Champions cayeron frente al Bayern de Munich en octavos.

El otro jugador del que todo el mundo habla es Erling Haaland que ha marcado 52 goles en su primer año con el Manchester City, promediando más de un gol por partido jugado tanto en Premier League como en Liga de Campeones.

Manolo Lama se ha mojado y ha hablado en Tiempo de Juego de los mejores jugadores de la pasada temporada, entre los que, sorprendentemente, incluye a un español entre los tres mejores. El futbolista español, figura por delante de jugadores muy importantes en el mundo del fútbol y, en especial, de aquellos que han tenido una temporada destacada. Jugadores como Kevin De Bruyne, Harry Kane, Oshimen o Kvaratskhelia no han entrado en el Top 3 del narrador habitual de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego.

Lama hizo su mejor once de LaLiga 2022/23

Además de nombrar los tres mejores jugadores de Europa, también hizo su once ideal de LaLiga. El Barcelona terminó ganando la competición con varias jornadas de antelación con jugadores muy destacados. El Real Madrid terminó quedandose con la segunda plaza frente a un Atlético de Madrid que le dio lucha hasta el final. Los colchoneros tambien hicieron una gran campaña y, por eso, Lama nombra a varios jugadores rojiblancos en su once.

LaLiga ha vivido una campaña histórica con su cuarto clasificado, la Real Sociedad, que no jugaba Liga de Campeones desde 2013 y su temporada no ha pasado desapercibida a la hora de elegir los mejores jugadores de la temporada en España. Descubre el once completo de LaLiga 2022/23:

