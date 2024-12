Manolo Lama busca al culpable de la derrota del Real Madrid ante el Athletic: "Parece increíble"

El Real Madrid volvió sufrir otra derrota esta temporada al caer 2-1 ante el Athletic de Bilbao en San Mamés. Los bilbaínos se adelantaron con un tanto de Berenguer, Bellingham empató para los blancos y Guruzeta marcó el gol definitivo después de un grave fallo de Valverde. Mbappé volvió a ser protagonista en lo negativo al quedarse otra vez sin marcar y fallar otro penalti, como ya hizo ante el Liverpool, cuando el resultado era de 1-0.

EFE Varios jugadores del Athletic celebran la victoria contra el Real Madrid.

El Madrid llegaba con la novedad de Tchouameni, que tras su lesión volvía al centro del campo para intentar dar mayor consistencia a los blancos. El Athletic salió siendo protagonista y pudo adelantarse con una clara ocasión de Nico Williams que evitó Courtois con una buena parada. Pero la primera parte estuvo marcada por la polémica tras un gol anulado a Mbappé por fuera de juego que provocó que hubiera dos minutos de parón por la revisión del VAR. Primero se vio si estaba bien aplicado el fuera de juego pitado por Sánchez Martínez y después un posible penalti de Gorosabel a Rodrygo. Finalmente, el juego continuó sin que hubiera ningún cambio pese a que el colegiado fue a revisar al VAR la jugada completa.

La segunda parte comenzó otra vez con un dominio del Athletic que vio la recompensa en un centro desde la izquierda de Iñaki Williams que no tocaba nadie, Courtois despejaba el balón como podía y el rechace le caía a Berenguer que marcaba el 1-0. Tras ese gol llegó una de las jugadas claves del encuentro, con un claro penalti de Agirrezabala a Rüdiger en el saque de una falta. Mbappé le dejó el pasado domingo a Bellingham la pena máxima después de su fallo en Anfield ante el Liverpool, pero esta vez cogió el balón dispuesto a disparar. Pero el final fue el mismo: tiró a su derecha y el portero del Athletic despejaba el balón con una buena estirada.

EFE Kylian Mbappé lanza el penalti del Real Madrid frente al Athletic.

Pese a la decepción de un nuevo fallo de la estrella francesa, el delantero participó en el gol del empate con un fuerte disparo desde fuera del área que despejaba Agirrezabala y Bellingham llegaba desde atrás para aprovechar el rechace y marcar el gol del empate.

El Real Madrid parecía que le había dado la vuelta al partido aprovechando el bajón físico del Athletic, pero un fallo de Valverde en la salida de balón dejó a Guruzeta en un mano a mano contra Courtois y el canterano no falló y marcó el definitivo 2-1 que rompía la racha negativa del Athletic, que llevaba 18 partidos sin ganar al Real Madrid.

EFE BILBAO, 04/2/2024.- El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta celebra su gol, segundo del equipo vasco, durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Tona

el análisis de manolo lama

"Otra derrota del Real Madrid y van cinco. ¿Quién es el culpable de lo que le pasa?: Ancelotti; Mbappé, la estrella, o todo el equipo. No hay un solo culpable: Ancelotti no da con la tecla, Mbappé no está fino pero el resto de jugadores no están excelsos. Al equipo le falta algo: piernas, fútbol y sobretodo, definición. Hoy ha fallado hasta Courtois, que parece increíble. Todavía queda Liga y temporada, a ver si lo arregla Ancelotti, Mbappé y el equipo".