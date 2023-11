El Manchester United toca fondo tras el peor arranque en 60 años: "Es un cementerio de futbolistas"

El Manchester United, tras quince partidos, ha hecho el peor arranque de temporada en sesenta años. Son octavos en la Premier League, a once puntos del líder, están fuera de la Copa de la Liga, han recaudado tres puntos de nueve posibles en la Liga de Campeones y a los problemas deportivos se suma una avalancha de problemas extradeportivos.

Pocas veces se ha visto un Old Trafford tan desangelado como tras la derrota por 0-3 ante el Newcastle United. La mayoría de los espectadores habían abandonado ya el estadio cuando el árbitro certificó con su silbato la eliminación de los 'Diablos Rojos', que vieron como el Newcastle les bailó en el campo y se rio de ellos fuera de él: "Hoy asistieron al partido 72.000 espectadores. Ahora ya hay alguno menos", publicó en Twitter la cuenta oficial del Newcastle instantes antes de que acabara el encuentro.

Era la primera vez desde 1962 que el United perdía dos partidos por tres o más goles seguidos y lo peor es que la primera de esa sucesión de goleadas fue ante el eterno rival, el Manchester City, que en la última década ha gastado una cantidad similar de millones, con la diferencia de que los 'Sky Blues' han conquistado seis Premier League y una Liga de Campeones en esta etapa y el United nada de nada.

La mala situación deportiva ha sido achacada a la estructura del club, liderada por la familia Glazer, a la que se acusa de no tener un rumbo deportivo -hasta hace no mucho el equipo no tenía director deportivo- y de haber usado al club para enriquecerse, a la vez que este se hundía en el barro con una deuda superior a los 600 millones de euros.

Tras haberse negado a venderlo, rechazando las ofertas de Catar e Ineos, los Glazer accedieron a deshacerse de un 25% del club, que irá a parar a las manos de Jim Ratcliffe, dueño de Ineos, en el que confían los aficionados para que revitalice este club con mejores decisiones deportivas.

Y es que Gary Neville, leyenda del club, dio en el clavo al asegurar que este United es un "cementerio de futbolistas". Todo el que llega parece peor de lo que se pagó por él. Casos como el de Casemiro, que aterrizó con cinco Champions bajo el brazo y componente de unos de los mejores centros del campo de la historia, y que lleva fuera de ritmo toda la temporada, Antony, por el que se pagaron 100 millones y no es determinante, Mason Mount, otrora líder de un Chelsea campeón de la Champions, no marca diferencias, Rasmus Hojlund aún no ha visto puerta en Premier...

In the last 4 days we’ve seen right in front of our eyes where you end up with over a decade of awful decisions. Fortunes wasted, anger turned to apathy, our reputation destroyed at home and in Europe

,infrastructure well below standards and we all can’t wait for a total change…