Maldini: "El Madrid debería de ir a por Lewandowski para quitarse el mal sabor de boca"

Julio Maldonado 'Maldini' estuvo este sábado en 'Tiempo de Juego' y valoró la noticia del día como es la continuidad de Kylian Mbappé en París.

Para Maldini, no hay otro jugador comparable en el mercado a Mbappé o a Haaland por cuestiones de edad porque, aunque en su opinión el Real Madrid "deberia de ir a por Lewandowski para quitarse el mal sabor de boca" ya que considera que ir a por Salah es más díficil.

"Si al Real Madrid le pones un 9 como Lewandowski junto a Vinicius y Benzema, pueden funcionar los tres y además él ha dicho que se quiere ir", señaló Maldini.

Por otro lado, Maldini piensa que el fichaje de Mbappé "hubiersa sido fantástico", pero también analiza la situación táctica del equipo porque ahora a Vinicius "no le puedes quitar de la izquierda".

Sobre esa idea de Lewandowski, Maldini apunta al "potencia histórico para convencer a Robert" .

En relación al 'NO' de Mbappé al Real Madrid, Maldini reconoce que "esto me lo olía cuando vi en marzo el ofertón del PSG y ya vi que se trataba de tema económico y el Madrid no puede ni debe competir con el PSG y estaba ya el pescado vendido".

A pesar del rechazo de Mbappé al equipo blanco, Maldini añade que dentro de tres años deberían de ir de nuevo a por él. Según Le Parisien, Mbappé renovará con el PSG hasta 2025.

En relación a las críticas que está recibiendo el Real Madrid y sobre todo la figura de Florentino Pérez por no conseguir el fichaje de Mbappé, Maldini piensa que el Madrid "no tiene ninguna culpa, no ha hecho ningún papelón" porque "no escuché nada oficial del Real Madrid diciendo que estaba fichado" y añade "si gana el sábado se soluciona el sábado".